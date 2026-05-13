Carlos Alcaraz, apariție stranie în Vanity Fair: nu joacă la Roland Garros, dar s-a făcut una cu zgura Tenis
Carlos Alcaraz, în ipostaze neașteptate, în ședința foto făcută pentru Vanity Fair.

Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) împlinește o lună de când nu a mai jucat un meci oficial de tenis, dar asta nu înseamnă că este în pericolul de a pierde a doua poziție în clasamentul mondial.

La aproximativ 7,000 de puncte în fața ocupantului poziției trei a ierarhiei ATP, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz și-a acordat timpul necesar pentru a se reface dintr-o accidentare suferită la încheietura mâinii drepte, agravată în timpul competiției de cinci sute de puncte de la Barcelona.

Carlos Alcaraz recunoaște că nu s-a oprit când ar fi fost bine să ia o pauză

„Au fost ocazii în care nu m-am oprit pentru a lua pauza cuvenită, iar asta m-a condus la un joc mai puțin bun, la accidentări... hai să ne oprim aici, să spunem doar că nu s-a sfârșit cu bine,” a punctat Carlos Alcaraz, într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, pentru care a pozat murdărit cu zgura care l-a făcut faimos, anul trecut.

În 2025, Alcaraz a câștigat cea mai lungă finală din istoria turneului de la Roland Garros - 5 ore și 29 de minute -, o bornă uluitoare mai ales în contextul în care a reușit să anuleze, consecutiv, trei mingi de meci procurate de rivalul Sinner, pe când italianul conducea cu 2-0 la seturi.

Carlos Alcaraz, apariție neobișnuită pentru Vanity Fair

Alcaraz: „Ce nu vreau e să trăiesc o viață monotonă care m-ar face sclavul tenisului.”

Cu 22 de victorii în primele 25 de meciuri oficiale ale noului sezon, Carlos Alcaraz și-a îndeplinit visul și a cucerit marele trofeu care îi lipsea din palmares: titlul de campion al Openului Australian.

Învingându-l pe Novak Djokovic în finala de la Melbourne, Carlos Alcaraz a devenit cel mai tânăr tenismen care completează marele șlem. Absent de la Roland Garros, accidentat, Alcaraz și-a făcut timp să pozeze în ipostaze neobișnuite pentru publicația menționată.

„Încerc să nu mă gândesc că mai am 12 sau 15 ani de carieră, pentru că, în acest mod, devin copleșit.”

„Știu că trăiesc o viață de vis, o viață pe care am visat-o. Dar, uneori, mi-aș fi dorit să am mai multe minute pentru mine însumi, să fac lucrurile pe care le face un tânăr de 22 de ani,” a punctat Carlos Alcaraz, în interviul acordat Vanity Fair, reluând idei pe care le-a expus în documentarul său.

Privind înainte, Alcaraz a afirmat că nu își dorește să ajungă „sclavul tenisului”, ci preferă să ia viața ca pe o călătorie făcută pas cu pas, fără a proiecta prea mult în viitorul necunoscut.

„Sunt conștient că mai am multe înaintea mea și încerc să nu mă gândesc că mai am 12 sau 15 ani de carieră, pentru că, în acest mod, devin copleșit. Ce nu vreau e să trăiesc o viață monotonă care m-ar face sclavul tenisului,” a completat Carlos Alcaraz, în același interviu, conform Tennisuptodate.

Carlos Alcaraz are în palmares șapte titluri de mare șlem, la doar 22 de ani. Borna aceasta a fost atinsă, la finalul carierelor, de legendarii Mats Wilander și John McEnroe.

