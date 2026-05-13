Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) împlinește o lună de când nu a mai jucat un meci oficial de tenis, dar asta nu înseamnă că este în pericolul de a pierde a doua poziție în clasamentul mondial.

La aproximativ 7,000 de puncte în fața ocupantului poziției trei a ierarhiei ATP, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz și-a acordat timpul necesar pentru a se reface dintr-o accidentare suferită la încheietura mâinii drepte, agravată în timpul competiției de cinci sute de puncte de la Barcelona.

Carlos Alcaraz recunoaște că nu s-a oprit când ar fi fost bine să ia o pauză

„Au fost ocazii în care nu m-am oprit pentru a lua pauza cuvenită, iar asta m-a condus la un joc mai puțin bun, la accidentări... hai să ne oprim aici, să spunem doar că nu s-a sfârșit cu bine,” a punctat Carlos Alcaraz, într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, pentru care a pozat murdărit cu zgura care l-a făcut faimos, anul trecut.

În 2025, Alcaraz a câștigat cea mai lungă finală din istoria turneului de la Roland Garros - 5 ore și 29 de minute -, o bornă uluitoare mai ales în contextul în care a reușit să anuleze, consecutiv, trei mingi de meci procurate de rivalul Sinner, pe când italianul conducea cu 2-0 la seturi.