Un trofeu de milioane! Câți bani îi aduce Chivu lui Inter dacă va cuceri și Cupa Italiei

După ce a cucerit titlul de campion în Serie A cu trei runde înainte de final, Cristi Chivu poate obține și Cupa Italiei alături de Inter. Finala contra lui Lazio, de la Roma, este programată astăzi, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.

Inter poate obține încă 7 milioane de euro dacă va câștiga Cupa Italiei

"Inter este interesată de dublă și dintr-o perspectivă economică", a titrat ziarul Gazzetta dello Sport, în ziua finalei Cupei Italiei, făcând referire la sumele generoase de bani acordate și în această competiție.

În cazul în care va cuceri Cupa Italiei, Inter Milano va obține un bonus de 7 milioane de euro. Suma se va adăuga celor aproximativ 86 de milioane de euro câștigate de echipa lui Cristi Chivu pentru parcursul din Serie A încheiat cu câștigarea titlului.

Pe lângă bonusurile financiare din competițiile interne, Inter Milano și-a asigurat fără emoții calificarea în faza principală a următoarei ediții de Champions League, ceea ce înseamnă încă aproximativ 50 de milioane de euro din partea UEFA.

Ziarul italian amintește și de premiul pe care îl poate câștiga Inter în următoarea ediție din Supercupa Italiei, competiție al cărui nou format nu este cunoscut încă. Cert este că actuala deținătoare a trofeului, Napoli, a câștigat 9,5 milioane de euro după turneul cu 4 echipe găzduit de Arabia Saudită la finalul anului trecut.