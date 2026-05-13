Un trofeu de milioane! Câți bani îi aduce Chivu lui Inter dacă va cuceri și Cupa Italiei

Inter Milano, cu Cristi Chivu pe bancă, poate realiza eventul în acest sezon, primul după 16 ani.

După ce a cucerit titlul de campion în Serie A cu trei runde înainte de final, Cristi Chivu poate obține și Cupa Italiei alături de Inter. Finala contra lui Lazio, de la Roma, este programată astăzi, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.

Inter poate obține încă 7 milioane de euro dacă va câștiga Cupa Italiei

"Inter este interesată de dublă și dintr-o perspectivă economică", a titrat ziarul Gazzetta dello Sport, în ziua finalei Cupei Italiei, făcând referire la sumele generoase de bani acordate și în această competiție.

În cazul în care va cuceri Cupa Italiei, Inter Milano va obține un bonus de 7 milioane de euro. Suma se va adăuga celor aproximativ 86 de milioane de euro câștigate de echipa lui Cristi Chivu pentru parcursul din Serie A încheiat cu câștigarea titlului.

Pe lângă bonusurile financiare din competițiile interne, Inter Milano și-a asigurat fără emoții calificarea în faza principală a următoarei ediții de Champions League, ceea ce înseamnă încă aproximativ 50 de milioane de euro din partea UEFA.

Ziarul italian amintește și de premiul pe care îl poate câștiga Inter în următoarea ediție din Supercupa Italiei, competiție al cărui nou format nu este cunoscut încă. Cert este că actuala deținătoare a trofeului, Napoli, a câștigat 9,5 milioane de euro după turneul cu 4 echipe găzduit de Arabia Saudită la finalul anului trecut.

Lazio - Inter Milano, azi, de la 22:00 pe VOYO!

Sezonul 2025-2026 rămâne în cărțile de istorie ca cel care i-a schimbat radical cariera lui Cristi Chivu (45 de ani). ”Instalat” în vara anului trecut la Inter Milano după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, antrenorul român a întrecut toate așteptările și a reușit să câștige detașat titlul la care și-au anunțat candidatura și AC Milan, Juventus sau Napoli.

Este o performanță uriașă și pentru fotbalul nostru, deoarece Chivu a devenit primul antrenor român care câștigă un titlu de campion în cele mai bine cotat cinci ligi ale Europei. Un succes în Coppa Italia, acolo unde Inter a ajuns după ce a câștigat dramatic meciul cu Como (3-2, după ce a fost condusă cu 0-2), îl poate trimite pe fostul căpitan al naționalei noastre direct în istorie ca primul tehnician care câștigă eventul cu Inter după o pauză de 16 ani, după ”mandatul” lui Jose Mourinho.

