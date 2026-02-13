Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Luca Marziali (4), Michele Mezzarobba (3), Edoardo Manzi (2), Niko Cubranic (2), Francesco Faraglia (1), Ray Petronio (1), Danjel Podgornik (1), Vuk Draskovic (1), Marino Cagalj (1).

Pentru Dinamo au marcat Andrei Prioteasa (4 goluri), Charles Maxwell Negus (4), Matei Ioan Luţescu (3), Ghiorghi Meshi (2), Luka Cikovani (1), Tiberiu Mihai Cojocariu (1).

Dinamo a condus în acest meci de trei ori, cu 1-0, cu 12-11 şi 13-12, dar a pierdut la limită.

Dinamo a încheiat fără a obţine vreun punct în grupă.

CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de echipa italiană Pallanuoto Trieste, cu scorul de 16-15 (2-4, 5-4, 6-4, 2-4), joi seara, în Bazinul Dinamo-Tolea Grinţescu din Capitală, în ultimul său meci din Grupa B a competiţiei masculine de polo pe apă LEN Euro Cup.

Szolnok și Barcelona lui Andrei Iosep s-au calificat în optimi din grupa lui Dinamo

În celălalt meci din Grupa B, CN Barcelona, echipă antrenată de românul Andrei Iosep, a pierdut acasă în faţa maghiarilor de la Szolnoki Dozsa Praktiker cu 12-16.

Szolnok s-a clasat pe primul loc, cu 15 puncte, urmată de CN Barcelona, cu 12 puncte, Pallanuoto Trieste, 9 puncte, CS Dinamo, 0 puncte.

Primele două clasate s-au calificat în optimile de finală.

Steaua și-a încheiat participarea în Euro Cup cu o victorie, 17-16 cu Savona după aruncările de departajare

CSA Steaua Bucureşti a învins echipa italiană RN Savona, cu scorul de 17-16 (3-4, 3-2, 4-2, 3-5, 4-3), după aruncările de departajare, joi seara, în deplasare, în ultimul său meci din Grupa D a competiţiei masculine de polo pe apă LEN Euro Cup.

Vicecampioana României a condus cu 11-8 în ultimul sfert, dar a fost egalată şi departajarea s-a făcut la aruncările de departajare, sesiune în care portarul Marius Ţic a reuşit să apere două mingi, informează Agerpres.

Pentru Steaua au înscris Tudor Fulea (4 goluri), Francesco Iudean (2), David-Joan Bota (1), Vlad Georgescu (1), Andrei Neamţu (1), Djordje Vucinic (1), Alec Fenech (1), Andrei Ţepeluş (1), Andrija Jaukovic (1).

Golurile gazdelor au fost reuşite de Davide Occhione (4), Pietro Figlioli (3), Valerio Rizzo (2), Andrea Condemi (2), Emanuele Marini (2).