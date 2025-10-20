FCSB părea că se află într-o revenire de formă după ce a debutat cu dreptul în Europa League, 1-0 contra lui Go Ahead Eagles, și a legat două victorii în Superliga, 1-0 cu Oțelul și Universitatea Craiova.



Florin Gardoș: "E gravă situația lui FCSB. Nu mai văd nicio soluție de ieșire"

Campioana a dezamăgit însă din nou contra ultimei clasate Metaloglobus. Nou-promovata a obținut prima sa victorie din istorie în Superliga chiar împotriva campioanei FCSB, scor 2-1.



Florin Gardoș (36 de ani), dublu campion al României cu FCSB, se teme că formația roș-albastră nu va reuși nici măcar să intre în play-off, după două sezoane în care a cucerit titlul.



"Clar că a fost o surpriză rezultatul lui FCSB contra lui Metaloglobus. Metaloglobus nu câștigase sezonul ăsta, iar senzația era că FCSB e în revenire de în formă. Nu m-aș gândi chiar la retrogradare, dar de la discuții despre titlu ajungem la discuții despre dacă va fi sau nu echipa în play-off, ceea ce e grav.



Da, eu am emoții în ceea ce privește accederea în play-off. Parcă se tot repetă niște scenarii, iar eu nu mai văd nicio soluție de ieșire în momentul de față", a spus Florin Gardoș, într-un interviu pentru PRO TV.

