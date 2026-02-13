Alexis Stan are doar 10 ani și vine pe scena talentului ca fiind cel mai tânăr pilot de curse licențiat din Europa și, foarte probabil, din lume. „Lumea îmi dă o șansă să arăt că, dacă ești mic, nu înseamnă că nu poți să faci nimic! În mod normal, sunt puțin cam mic pentru acest sport, dar s-a făcut o derogare la FIA. Prima oară am reușit să fac drift într-un cadru organizat, însă doar la calificări și la concurs nu eram punctat. Eram acolo doar ca să mă testeze. După prima etapă, locul 1 avea 92 de puncte, iar eu aveam 94 de puncte. Atunci s-a făcut încă o derogare, ca să pot intra licențiat, și s-a creat o clasă specială, StreetKids. România este singura țară din Europa care a primit această derogare”, va spune acesta.

Pasiunea pentru acest sport vine din familie, de la tatăl său, pilot de drift, care l-a ghidat încă de la început: „Îl puneam în brațe în anumite zone de circuit, acolo unde aveam voie. Întotdeauna spunea că vrea să fie pilot de drift, chiar înainte să ajungă să conducă o mașină adevărată.”

În această seară, scena Românii au talent se va transforma într-un adevărat circuit de curse. Momentul lui Alexis va aduce adrenalină în stare pură, iar publicul va rămâne fără cuvinte în fața unui show cum rar se vede într-un platou de televiziune. La finalul prestației, Carmen Tănase va reacționa: „Doamnelor, domnilor, eu nu știu ce să zic! Pur și simplu sunt mută de uimire! Ce mâncați, măi, copii?” Răspunsul lui Alexis va veni sincer: „Eu? De toate.”

Dacă va merge mai departe în etapa următoare, dar și cum vor reacționa ceilalți jurați, telespectatorii vor afla în doar câteva ore. Nu ratați, în această seară, de la ora 20:30, o nouă ediție Românii au talent. Show-ul este disponibil în avans pe VOYO.

Românii au talent – Aici începe!