O singură schimbare are loc săptămâna aceasta în Top 10: ajungând în sferturile de finală la Marrakech, Ben Shelton a acumulat 40 de puncte, suficiente pentru a ocupa locul 8, devansându-l pe Taylor Fritz (9).

După victoria de la Houston, Tommy Paul revine în Top 20 (locul 19, +3), în timp ce Mariano Navone, câştigătorul turneului de la Bucureşti, urcă 18 locuri până pe locul 42. Rafael Jodar urcă la rândul său 32 de locuri după titlul câştigat la Marrakech, ajungând pe locul 57, cea mai bună clasare a sa la vârsta de 19 ani.

Primul român în clasamentul ATP este Filip Cristian Jianu, care se află pe locul 267, după o coborâre de 21 locuri, cu 200 puncte.

Primele 10 locuri în clasamentul ATP la data de 6 aprilie 2026:

1. Carlos Alcaraz (Spania) 13.590 puncte

2. Jannik Sinner (Italia) 12.400

3. Alexander Zverev (Germania) 5.205

4. Novak Djokovic (Serbia) 4.720

5. Lorenzo Musetti (Italia) 4.265

6. Alex De Minaur (Australia) 4.095

7. Félix Auger-Aliassime (Canada) 4.000

8. Ben Shelton (SUA) 3.900 (+1)

9. Taylor Fritz (SUA) 3.870 (-1)

10. Daniil Medvedev (Rusia) 3.610.

