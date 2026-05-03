Chivu ia bani cu lopata: suma câștigată după titlul cucerit cu Inter, imensă!

Scenariu demn de Oscar pentru cariera antrenorului Cristi Chivu! Pentru că un tânăr tehnician, numit în locul lui Simone Inzaghi mai mult din lipsa de alternative, tocmai a făcut din Inter noua campioană a Italiei.

Iar acest triumf a venit de o manieră impresionantă: cu trei etape înainte de final. În plus linia de clasament a Interului vorbește de la sine: 35 de meciuri, 26 de victorii, 4 egaluri, 5 înfrângeri, golaveraj +51!

Așadar, Inter a luat titlul cu un procentaj al victoriilor de 74,2%. Ceea ce e incredibil pentru un campionat dur, cum e Serie A.