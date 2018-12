Rusii s-au dat cu Halep! "A demonstrat!" Sharapova, desfiintata in presa din tara sa: "Rusinos, corpul ei a cedat!"

Simona Halep a fost desemnata de rusi cea mai buna jucatoare din 2018.

Simona Halep a fost desemnata de rusi cea mai buna jucatoare din 2018, in timp ce compatrioata lor, Maria Sharapova, a fost declarata "dezamagirea anului".

Publicatia Sovsport a decretat: Simona Halep, cea mai buna jucatoare din 2018 in circuitul WTA.

"S-a echilibrat nivelul in tenisul feminin? Cand toate Grand Slam-urile si Turneul Campioanelor sunt castigate de jucatoare diferite pentru al doilea an la rand se pare ca da. Dar cand o jucatoare isi asigura in acelasi timp primul loc in clasamentul WTA si are un avans mare pentru al doilea an la rand, totul pare diferit.





Chiar daca Simona a ratat finalul sezonului, nimic nu se schimba. Simona a dominat acest an aproape in intregime, iar asta arata ca ea este cea mai puternica dintre toate jucatoarele!", au scris rusii.

La polul opus se situeaza Maria Sharapova. Rusoaica este "dezamagirea anului 2018".

"Imediait dupa revenire, a suferit infrangeri rusinoase, s-a accidentat, corpul ei a cedat. S-a consolat insa cu o victorie in fata Simonei Halep la US Open si se parea ca in 2018 totul avea sa se schimbe, ca va intra cel putin in top 10. In realitate, lucrurile au stat si mai rau!





A suferit patru infrangeri la rand, s-a accidentat din nou si ne-a demonstrat ca nu este pregatita nici fizic si nici psihic sa se lupte cu rivalele sale. Nimeni nu se astepta asta de la Sharapova!", noteaza sursa citata.