Halep si Buzarnescu "au scris istorie in 2018"! Anuntul facut de WTA: Cum au cucerit romancele circuitul feminin

Simona Halep si Mihaela Buzarnescu au fost incluse intr-un top select alcatuit de cei de la WTA.

Liderul mondial si jucatorea cu cea mai spectaculoasa ascensiune in 2018 se numara printre cele care "au scris istoria" anului 2018 in tenis.

"12 jucatoare bune: Starurile care au definit sezonul 2018 in circuitul WTA" se intituleaza topul din care fac parte jucatoarele noastre.

Jurnalistii WTA au explicat care a fost contributia celor doua in circuitul feminin.

"Amprentele numarului unu mondial Simona Halep au fost peste tot in acest sezon 2018. Oricine s-a pus sa faca o lista cu cele mai memorabile meciuri din 2018 a vazut numele ei repetandu-se mereu, evoluand ca protagonista sau ca a doua protagonista in cele mai captivante jocuri ale anului. Fie ca a fost tripleta de meciuri de trei seturi dramatice cu Lauren Davis, Angelique Kerber si Caroline Wozniacki, fie cele doua saptamani fizice din vara, la Montreal si Cincinnati sau curajosul efort pentru a castiga in sfarsit primul ei titlu major la Roland Garros, 2018 a fost anul in care Simona Halep a urcat si a intampinat momentul mereu si mereu", se arata in articolul citat.

Cei de la WTA au remarcat si parcursul senzational al Mihaelei Buzarnescu.

"Acum doi ani, Mihaela era in afara top 500 WTA si nu jucase niciodata pe un tablou principal de Grand Slam din cauza multiplelor sale accidentari. Rezultatele ei in ultima vreme au fost insa uluitoare. Buzarnescu chiar a devenit o forta de luat in seama in 2018. A invins in premiera o jucatoare de top 10 WTA, in primavara, pe letona Ostapenko si a jucat apoi semifinale la 5 turnee. Per total, a bifat 3 finale si a castigat si primul titlu la San Jose, acea victorie aducandu-o intre cele mai bune 20 de tenismene ale lumii..", au scris jurnalistii de la WTA in cazul lui Buzarnescu.

Alaturi de Halep si Buzarnescu, in top sunt incluse: Naomi Osaka, Serena Williams, Sloane Stephens, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber, Petra Kvitova, Kiki Bertens, Qiang Wang, Elina Svitolina si Arina Sabalenka.