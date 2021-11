Simona Halep, talismanul echipei României de Cupa Davis! 2-0 în barajul cu Peru, la finalul primei zile

Simona Halep a fost talismanul echipei României în prima zi a barajului de Cupa Davis. Ocupanta locului 20 WTA a asistat de pe marginea terenului la partidele desfășurate la Cluj-Napoca.

Sportivii pregătiți de Gabriel Trifu au obținut două victorii, având nevoie de un singur succes, în ultimele trei meciuri, pentru a se califica la barajul decisiv pentru calificarea în Grupa Mondială.



Nicolae Frunză (626 ATP) a făcut un meci foarte solid, în deschiderea confruntării, învingându-l pe mai bine clasatul Nicolas Alvarez (392 ATP), scor 6-2, 6-4, în doar 70 de minute de joc.

După ce surpriza plăcută a fost securizată, Marius Copil (274 ATP) a respectat calculele hârtiei, impunându-se în minim de seturi, scor 7-5, 6-2, în 75 de minute, în fața peruvianului Conner Huertas Del Pino (654 ATP).

Duminică, 28 noiembrie, Marius Copil și Horia Tecău vor juca la dublu, având șansa de a asigura victoria generală în acest play-off. Partida va începe la ora 11:30.

The Romanian Davis Cup team had a nice surprise today as they had 2 special guests come and support them. Today Simona Halep and Ana Bogdan stopped by to watch and show their support to the guys as they are facing Peru.

Source: Digi Sport pic.twitter.com/0Z7wJYU5ze