de Dan Chilom

Liderul la zi, Dinamo București, întâlnește formația de pe locul 10, FC Botoșani. „Câinii” vin după o victorie convingătoare pe terenul lui Sepsi OSK, 2-0, ajungând la cifra de 25 de goluri marcate în unsprezece partide, fiind echipa cu cel mai bun atac, alături de Craiova. De partea cealaltă, Botoșani are 14 puncte și un golaveraj de 16-12.

Ultimele patru partide directe dintre cele două s-au terminat la egalitate. În 3 dintre acestea, au marcat ambele.

Ultima victorie a dinamoviștilor pe propriul teren datează din august 2023, scor 1-0.

Dinamo - Botoșani | Echipe probabile

Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko

Botoșani: Anestis - Bayeye, Diaw, Miron, Ilaș - De Vega, Papa, Ongenda - Mitrov, Dumiter, Mailat

Nuno Campos nu se poate baza în continuare pe Musi. Pușcaș este în continuare accidentat.

Croitoru are și el doi accidentați: Creț și Diarra.

Moldovenii vin după un succes important pe propriul teren, conta lui UTA, scor 2-0.

Dinamo - Botoșani | Cote pariuri

Dinamo este favorita caselor de pariuri, cu o cotă de 1.52 la victorie.

Egal - 4.75

Botoșaniul este cotat cu o cotă de 7.20 pentru un eventual succes pe Arena Națională.

Pronosticul „pauză sau final X” este cotat cu 2.00.

În procente, Dinamo București are 70% șanse de a învinge în această seară.

Rareș Vidican va conduce partida, ajutat de Marius Badea și Laszlo Bucși.

Rezervă - Cristian Moldoveanu

VAR - Sorin Costreie

Sugestia Sport.ro:

Dinamo câștigă la pauză sau la final.