Craiova a fost aproape de un debut extraordinar în Conference League, însă a fost egalată pe final. Assad Al-Hamlawi, cu o execuție splendidă din afara careului, a deschis scorul în minutul 59, iar sârbul Nemanja Gudelj a reușit golul de 1-1 în minutul 81, când l-a lăsat fără replică pe portarul Popescu.

Universitatea Craiova - Getafe, al patrulea meci din Conference League ca număr de spectatori

Universitatea Craiova a debutat astfel cu un rezultat promițător și cu speranțe în creștere pentru un loc în primele 24 din Conference League. În plus, oltenii au înregistrat și un număr spectaculos la capitolul asistenței de pe "Ion Oblemenco".

26.732 de spectatori au fost prezenți la Craiova pentru meciul cu Getafe, conform raportului oficial UEFA. A fost al patrulea meci ca asistență din Conference League în această rundă, conform unei analize Football Meets Data.