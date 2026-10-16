GALERIE FOTO Craiova, la un pas să prindă podiumul în Conference League! Topul care le face cinste oltenilor

Craiova, la un pas să prindă podiumul în Conference League! Topul care le face cinste oltenilor Conference League
SPORT.RO
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Universitatea Craiova a debutat cu o remiză în faza principală din Conference League, 1-1 contra lui Getafe, pe "Ion Oblemenco".

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Universitatea CraiovaGetafe
Din articol

Craiova a fost aproape de un debut extraordinar în Conference League, însă a fost egalată pe final. Assad Al-Hamlawi, cu o execuție splendidă din afara careului, a deschis scorul în minutul 59, iar sârbul Nemanja Gudelj a reușit golul de 1-1 în minutul 81, când l-a lăsat fără replică pe portarul Popescu.

Universitatea Craiova - Getafe, al patrulea meci din Conference League ca număr de spectatori

Universitatea Craiova a debutat astfel cu un rezultat promițător și cu speranțe în creștere pentru un loc în primele 24 din Conference League. În plus, oltenii au înregistrat și un număr spectaculos la capitolul asistenței de pe "Ion Oblemenco".

26.732 de spectatori au fost prezenți la Craiova pentru meciul cu Getafe, conform raportului oficial UEFA. A fost al patrulea meci ca asistență din Conference League în această rundă, conform unei analize Football Meets Data.

Duelul de pe "Oblemenco" a fost depășit doar de Hajduk Split - Ajax 2-1 (32.136), Twente - Thun 1-0 (28.500) și Freiburg - Jablonec 3-2 (28.100).

După punctul obținut contra lui Getafe, Universitatea Craiova le va mai înfrunta în Conference League pe Inter Escaldes (deplasare), Egnatia (acasă), Brighton (deplasare), Kairat Almaty (deplasare) și FC Copenhaga (acasă).

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Cum arată programul complet al Universității Craiova în Conference League

  • 22 octombrie | ora 19:45: Inter Club d’Escaldes - Universitatea Craiova
  • 5 noiembrie | ora 22:00: Universitatea Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie | ora 19:45: Brighton & Hove Albion - Universitatea Craiova
  • 10 decembrie | ora 17:30: Kairat Almaty - Universitatea Craiova
  • 17 decembrie | ora 22:00: Universitatea Craiova - FC Copenhaga
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