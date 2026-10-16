România a avut un start mult sub așteptări în Nations League sub comanda lui Gică Hagi și a pierdut toate cele patru meciuri care s-au jucat în grupa din Liga B până în acest moment.

Naționala României va da piept din nou cu Polonia, de această dată la București, iar meciul este programat pe 14 noiembrie, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cât costă biletele la România - Polonia

Gică Hagi își dorește revanșa în fașa polonezilor, după ce la Varșovia i-au administrat naționalei României o înfrângere usturătoare, scor 0-6.

FRF a anunțat prețurile biletelor pentru ultimul meci al naționalei României de acasă din acest an și din această grupă de Nations League. Acestea pornesc de la 50 de lei și pot ajunge la 130 de lei.

„Duelul cu Polonia va fi pentru tricolori ultimul meci al anului în fața propriilor suporteri. Și șansa unei revanșe, după eșecul categoric din tur, când naționala noastră a evoluat în zece mai bine de o oră.

La trei zile după partida de pe Arena Națională, în 17 noiembrie, România va disputa ultimul joc din grupă în Bosnia-Herțegovina.

Prețul biletelor este cuprins între 50 RON (peluze) și 130 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON”, apare pe pagina oficială a FRF.