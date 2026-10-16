La fel ca în sezonul trecut, Andrei Cordea reușește să impresioneze în tricoul lui CFR Cluj, iar recent a atins borna de 20 de goluri marcate în tricoul formației din Gruia. La final ferestrei de mercato din vară, fostul jucător de la FCSB a preferat să rămână la CFR, chiar dacă a avut și o ofertă de la Universitatea Craiova.
Marius Șumudică: "Cordea nu va fi dat pe o șaorma sau o chiftea. Cea mai bună soluție e în străinătate"
În urmă cu câteva zile, Marius Șumudică avansa varianta potrivit căreia Andrei Cordea s-ar putea întoarce la FCSB după evoluțiile foarte bune din tricoul lui CFR Cluj. Totuși, Mihai Stoica a negat un interes pentru fotbalistul rivalei.
Vineri, la conferința de presă premergătoare duelului cu UTA Arad, Marius Șumudică și-a schimbat discursul, spunând că l-ar vedea pe Andrei Cordea la un club din străinătate.
"Cordea a rămas la CFR, este jucătorul nostru și cred că mai are contract. Eu îmi doresc din suflet ca el să rămână aici. Dacă va fi o ofertă convenabilă pentru el și pentru club, nu se va opune nimeni.
Politica clubului este că CFR are nevoie de bani, dar nici nu îl vom da pe o șaorma sau pe o chiftea. Nu se pune problema!
(n.r - Întrebat dacă îl vede pe Cordea la FCSB) Cordea va pleca acolo unde va fi plătit și respectat. Eu cred că Andrei Cordea are valoare să joace în străinătate și cea mai bună soluție pentru el asta ar fi", a spus Marius Șumudică.
Andrei Cordea dezvăluie câți bani a pierdut la CFR Cluj, după intrarea în insolvență
Fotbalistul de bandă a explicat recent că a pierdut "o sumă foarte mare" la CFR Cluj după intrarea în insolvență, nu mai puțin de 180.000 de euro - 100.000 de euro, suma pe care trebuia să o încaseze la semnătură, dar și salariul pe patru luni (DETALII AICI).
"Au plecat 19 jucători. Încercăm ca noi, cei mai vechi, să îi integrăm mai repede. Trebuie să reușiom pentru că CFR a fost, este și va fi un club puternic. Nu avem timp de alibiuri sau să zicem că ne vom lupta pentru play-out. Eu nu pot să mă gândesc asta. Așa sunt eu. Poate că și mentalitatea mea e de vină.
Obiectivul meu e cu totul altul. Sper ca pentru toți să fie același pentru că CFR a fost, este și va fi un club puternic. Toți cei care au ajuns aici știu asta. Uite, Universitatea Cluj are aproape 3 ani împreună. E normal ca ei să aibă alte relații de joc. Dar o să fie bine de la meci la meci. Ne vom cunoaște mai bine și cu siguranță anul acesta va fi foarte bun, la fel ca cel precedent.
Dacă eu am rămas și am pierdut o sumă foarte mare de bani, înseamnă că am respect față de acest club. Mă voi bate cu toți colegii mei. Mă simt foarte bine aici, chiar dacă sunt jucători noi. De aceea am rămas - mă simt foarte bine, mă simt iubit și pot să fac ce îmi doresc eu. Cel mai important e că, atunci când intru pe teren, sunt fericit.
(n.r - Întrebat la cât se ridică suma pierdută) E o sumă mare. Suma vehiculată (n.r - 180.000 de euro) este cea adevărată. E adevărat că am niște promisiuni de la domnii din club, dar asta vom vedea", a spus Andrei Cordea, după meciul din etapa trecută cu FC Argeș.