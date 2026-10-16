La fel ca în sezonul trecut, Andrei Cordea reușește să impresioneze în tricoul lui CFR Cluj, iar recent a atins borna de 20 de goluri marcate în tricoul formației din Gruia. La final ferestrei de mercato din vară, fostul jucător de la FCSB a preferat să rămână la CFR, chiar dacă a avut și o ofertă de la Universitatea Craiova.

Marius Șumudică: "Cordea nu va fi dat pe o șaorma sau o chiftea. Cea mai bună soluție e în străinătate"

În urmă cu câteva zile, Marius Șumudică avansa varianta potrivit căreia Andrei Cordea s-ar putea întoarce la FCSB după evoluțiile foarte bune din tricoul lui CFR Cluj. Totuși, Mihai Stoica a negat un interes pentru fotbalistul rivalei.

Vineri, la conferința de presă premergătoare duelului cu UTA Arad, Marius Șumudică și-a schimbat discursul, spunând că l-ar vedea pe Andrei Cordea la un club din străinătate.

"Cordea a rămas la CFR, este jucătorul nostru și cred că mai are contract. Eu îmi doresc din suflet ca el să rămână aici. Dacă va fi o ofertă convenabilă pentru el și pentru club, nu se va opune nimeni.

Politica clubului este că CFR are nevoie de bani, dar nici nu îl vom da pe o șaorma sau pe o chiftea. Nu se pune problema!

(n.r - Întrebat dacă îl vede pe Cordea la FCSB) Cordea va pleca acolo unde va fi plătit și respectat. Eu cred că Andrei Cordea are valoare să joace în străinătate și cea mai bună soluție pentru el asta ar fi", a spus Marius Șumudică.