După ce l-au pierdut pe Darius Olaru, roș-albaștrii sunt aproape să îl piardă și pe Florin Tănase.

Adrian Ilie: ”Tănase câștigă suficient la FCSB încât să rămână!”

Adrian Ilie a analizat posibila plecarea a lui Florin Tănase de la FCSB. Mijlocașul nu și-a prelungit contractul cu fosta campioană a României și nu a plecat nici în cantonamentul din Olanda.

Astfel, toate semnele indică faptul că Tănase, unul dintre preferații lui Gigi Becali, nu va continua la gruparea roș-albastră. Ilie crede că, în cazul în care Tănase va decide să își încerce norocul în altă parte, pentru FCSB ar fi a doua lovitură grea încasată în această vară, după pierderea lui Darius Olaru.

Adi Ilie crede însă că partea financiară nu ar trebui să fie un motiv în plus pentru Florin Tănase să plece de la FCSB, având în vedere că, la echipa patronată de Gigi Becali, fotbalistul este unul dintre cei mai bine plătiți jucători din campionatul României.

”Dacă pleacă și Tănase, FCSB pierde doi jucători importanți, doi jucători de bază, dar, cu siguranță, oamenii care sunt acolo se gândesc să aducă jucători și să acopere locurile liberă. Se vorbește de Drăguș, de Coman, care sunt jucători importanți la naționala României. Nu știu ce contract are Tănase sau ce ar trebui să facă el.

Tănase e un jucător foarte valoros, dar doar el poate hotărî ce ar trebui să facă pe viitor. Și la FCSB câștigă suficienți bani încât să rămână în continuare”, a spus Adrian Ilie în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.