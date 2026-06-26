FOTO ȘI VIDEO FCSB a început pregătirea în Olanda cu multe absențe. Imagini de la primul antrenament

FCSB a început pregătirea în Olanda cu multe absențe. Imagini de la primul antrenament Fotbal intern
SPORT.RO
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Jucătorii de la FCSB au efectuat vineri prima ședință de pregătire din cantonamentul olandez. Marius Baciu are la dispoziție un lot decimat, cu un singur transfer nou realizat.

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Delegația roș-albastră a ajuns vineri dimineață în Țările de Jos, unde va rămâne pentru stagiul de vară până pe 10 iulie. Echipa s-a cazat la hotelul Asteria din localitatea Venray, iar reprezentanții clubului au publicat deja primele imagini de la sesiunea inaugurală de antrenament.

„Roș-albaștrii au efectuat astăzi primul antrenament al verii în Țările de Jos. Pregătirile pentru noul sezon continuă!”, a transmis clubul prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

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Multe despărțiri și incertitudini la nivelul lotului

Formația antrenată de Marius Baciu abordează acest cantonament cu numeroase modificări de lot. Din tabăra bucureștenilor lipsesc mai mulți fotbaliști care s-au despărțit de club în această vară: Darius Olaru, Mamadou Thiam, Baba Alhassan, Vlad Chiricheș, David Kiki, Daniel Graovac, Ionuț Cercel și Lukas Zima. De asemenea, Joao Paulo participă la Cupa Mondială, în timp ce Siyabonga Ngezana a rămas în afara programului, fiind accidentat.

Singura noutate din tabăra FCSB prezentă la antrenamente este Ronny Labonne, unicul transfer perfectat până în acest moment. Potrivit datelor actuale, viitorul lui Mihai Lixandru și cel al lui Alexandru Pantea rămân incerte, iar Florin Tănase poartă negocieri la sânge cu patronul echipei pentru prelungirea înțelegerii.

În Olanda, FCSB va disputa mai multe partide de verificare. Unul dintre amicale este programat pe 5 iulie împotriva belgienilor de la Union SG, formație la care s-a transferat recent chiar Darius Olaru. Startul meciurilor oficiale din noul sezon de SuperLiga se va da în weekend-ul 18-19 iulie.

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