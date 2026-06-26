Americanii nu se opresc aici: SUA și-a anunțat deja intenția de a mai organiza un Mondial

Americanii nu se opresc aici: SUA și-a anunțat deja intenția de a mai organiza un Mondial CM 2026
SPORT.RO
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Statele Unite ale Americii intenționează să organizeze din nou Cupa Mondială, la doar 12 ani distanță de ediția pe care o găzduiesc în 2026.

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SUADonald TrumpCupa Mondiala
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Deși fotbalul este abia al treilea cel mai urmărit sport peste Ocean, după fotbalul american și baschet, americanii doresc să își consolideze poziția. Statele Unite sunt deja co-organizatoare ale turneului din 2026, alături de Mexic și Canada. Acolo vor găzdui 78 dintre cele 104 meciuri programate, inclusiv finala.

Totuși, ambițiile nu se opresc aici. Potrivit lui Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului de lucru de la Casa Albă pentru Cupa Mondială, administrația americană vizează deja ediția din 2038.

„SUA iau în considerare serios depunerea candidaturii pentru Mondialul din 2038. Statele Unite sunt deschise să candideze pentru organizarea Cupei Mondiale”, a transmis oficialul. Acesta a menționat că a discutat subiectul și cu președintele Donald Trump, înainte de a face publică intenția.

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Națiunile istorice rămân în așteptare

Dacă acest demers va avea succes, americanii vor fi gazde pentru a treia oară în decurs de doar 44 de ani, după ce au organizat în premieră turneul în 1994.

Situația contrastează cu cea a țărilor europene cu tradiție. Anglia nu a mai primit dreptul de organizare din 1966, în timp ce Țările de Jos, deși au disputat trei finale de-a lungul istoriei, nu au găzduit niciodată competiția.

Până în 2038, calendarul FIFA este deja complet. Ediția din 2030 va fi împărțită între Spania, Maroc și Portugalia, cu trei meciuri inaugurale programate în Uruguay, Argentina și Paraguay pentru a marca centenarul turneului. Ulterior, competiția din 2034 se va disputa în Arabia Saudită.

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