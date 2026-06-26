Americanii nu se opresc aici: SUA și-a anunțat deja intenția de a mai organiza un Mondial

Deși fotbalul este abia al treilea cel mai urmărit sport peste Ocean, după fotbalul american și baschet, americanii doresc să își consolideze poziția. Statele Unite sunt deja co-organizatoare ale turneului din 2026, alături de Mexic și Canada. Acolo vor găzdui 78 dintre cele 104 meciuri programate, inclusiv finala.

Totuși, ambițiile nu se opresc aici. Potrivit lui Andrew Giuliani, directorul executiv al grupului de lucru de la Casa Albă pentru Cupa Mondială, administrația americană vizează deja ediția din 2038.

„SUA iau în considerare serios depunerea candidaturii pentru Mondialul din 2038. Statele Unite sunt deschise să candideze pentru organizarea Cupei Mondiale”, a transmis oficialul. Acesta a menționat că a discutat subiectul și cu președintele Donald Trump, înainte de a face publică intenția.