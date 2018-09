US OPEN | DUEL SOC in sferturi! Reactia Pliskovei inaintea partidei cu Serena Williams: "Am si eu ceva arme, am o sansa!"

Karolina Pliskova o va intalni pe Serena Williams in sferturile de finala de la US Open 2018.

Cehoaica a trecut pana acum la New York de Zarina Diyas, Ana Bogdan, Sofia Kenin si Asheligh Barty, insa este de parere ca are sanse importante si in fata fostului lider mondial din WTA, Serena Williams.

"Acum e usor. E vorba de experienta. Ma simt mult mai bine acum, chiar daca presiunea persista. Simt ca gestionez mult mai bine situatiile dificile. Stiu cum e sa fiu intr-o finala sau macar in saptamana a doua la un Grand Slam si asta ma face increzatoare ca o pot face din nou", a declarat cehoaica la conferinta de presa de la Flushing Meadows.



"In acel an ma simteam extraordinar. Si acum ma simt extraordinar, dar atunci a fost o alta poveste. Eu eram o necunoscuta, nimeni nu se astepta ca eu sa ajung atat de departe, dar am intrat pe teren doar pentru a castiga. Stiu ca era cea mai buna in acel moment, dar eu voiam sa castig si de aceea am castigat, pentru ca am crezut ca am o sansa", a mai spus Karolina Pliskova.

"Am jocul necesar pentru a o invinge. Stiu ca Serena are un joc solid, dar si eu am un joc solid. Servesc bine. Am si eu ceva arme, asa ca intotdeauna am o sansa", a conchis ocupanta locului 8 in clasamentul mondial.