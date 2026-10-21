Ciprian Marica și Robert Niță sunt invitații lui Cristi Pintea în ediția de miercuri a emisiunii VOYO Sport Live. Show-ul începe la ora 16:00 și poate fi urmărit în direct pe VOYO SPORT 1 și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Ciprian Marica și-a ales favoritul la Balonul de Aur: „Îl va lua”

Fostul internațional român a fost întrebat cine va câștiga Balonul de Aur, în urma galei care va avea loc luni, 26 octombrie, la Londra.

Ciprian Marica este de părere că un francez va pune mâna pe cel mai prestigios trofeu la nivel individual, și anume Kylian Mbappe. Marica îl ia în calcul și pe Lamine Yamal, dar îl vede favorit pe jucătorul lui Real Madrid.

„(n.r. Pe cine mizați la Balonul de Aur?) Ținând cont că este oferit de o publicație din Franța și este despre Franța, mă gândesc că anul acesta îl va lua Mbappe, pentru că anul trecut l-a luat Dembele.

Așa că mă aștept ca Mbappe să fie cel care ia Balonul de Aur, ar fi acolo un dubiu cu Yamal, dar e greu de crezut, cred că și la nivelul ăsta se merge pe ideea 'are timp'.

Putea intra în discuție chiar și Kvaratskhelia, dar știm foarte bine că e georgian, iar echipa națională nu îl ajută prea mult”, a spus Ciprian Marica, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Robert Niță pe de altă parte, nu a oferit un nume, dar a spus în funcție de ce se acordă acest premiu în momentul actual.

„Eu cred că nu e doar despre fotbal, este de mult o afacere în care se vorbește despre influența președinților de club, despre sponsori, despre fondurile de investiții, nu e strict fotbalistic și nu știm care sunt implicațiile și dorințele celor de acolo.

(n.r. lupta este între Yamal și Mbappe?) Amândoi l-ar merita”, a spus Robert Niță, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.