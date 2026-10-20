40 și încă se numără: Sorana Cîrstea, cele mai multe victorii din carieră, într-un sezon

Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) a ajuns la a patruzecea victorie a sezonului. În șaisprezecimile de finală ale competiției WTA 500 de la Ningbo, China, Cîrstea a depășit-o în două seturi pe reprezentanta gazdelor, Han Shi (177 WTA), scor 6-3, 6-2.

Succesul a marcat primul an din cariera de peste două decenii a Soranei Cîrstea, în tenisul profesionist, în care jucătoarea din România atinge borna de 40 de victorii.

La 36 de ani, Sorana Cîrstea are doar 15 meciuri pierdute în 2026

În 2016, Sorana Cîrstea a adunat 34 de victorii, dintr-un total de 55 de partide oficiale, iar de alte cinci ori - în 2025, 2023 2017, 2013 și 2012 - a reușit să strângă 30 sau mai multe meciuri câștigate într-un an.

Performanța atinsă pentru întâia oară confirmă nu doar o disciplină stelară a Soranei Cîrstea, pe terenul de antrenament și în sala de forță, ci și o serie de lecții învățate din propriile greșeli.