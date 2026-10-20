GALERIE FOTO E gata! 2026, oficial, cel mai bun sezon din cariera Soranei Cîrstea. Câte meciuri a câștigat și cât de aproape e revenirea în top 15

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Marcu Czentye
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2026, cel mai bun sezon al carierei Soranei Cîrstea, înainte de a fi încheiat.

TAGS:
Sorana CirsteaTenis WTAmeciurivictoriisezon 2026Tenis Romania
Din articol

40 și încă se numără: Sorana Cîrstea, cele mai multe victorii din carieră, într-un sezon

Sorana Cîrstea (36 de ani, 17 WTA) a ajuns la a patruzecea victorie a sezonului. În șaisprezecimile de finală ale competiției WTA 500 de la Ningbo, China, Cîrstea a depășit-o în două seturi pe reprezentanta gazdelor, Han Shi (177 WTA), scor 6-3, 6-2.

Succesul a marcat primul an din cariera de peste două decenii a Soranei Cîrstea, în tenisul profesionist, în care jucătoarea din România atinge borna de 40 de victorii.

La 36 de ani, Sorana Cîrstea are doar 15 meciuri pierdute în 2026

În 2016, Sorana Cîrstea a adunat 34 de victorii, dintr-un total de 55 de partide oficiale, iar de alte cinci ori - în 2025, 2023 2017, 2013 și 2012 - a reușit să strângă 30 sau mai multe meciuri câștigate într-un an.

Performanța atinsă pentru întâia oară confirmă nu doar o disciplină stelară a Soranei Cîrstea, pe terenul de antrenament și în sala de forță, ci și o serie de lecții învățate din propriile greșeli.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea new york 2026 03
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Sorana Cîrstea, în 2026, un exemplu pentru toată lumea

Mai calmă, mai dispusă la iertare de sine, în 2026, Sorana Cîrstea a adunat meci după meci în care a gestionat cu brio presiunea de a fi jucătoarea favorită la victorie.

Nu s-a pripit nicio secundă la Transylvania Open, deși venea după eșecul frustrant cu Naomi Osaka, la Melbourne. A înșirat adversară după adversară, inclusiv fosta campioană, Potapova, iar, în finală, a „demontat-o” pe Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2.

Au urmat, până la victoria cu Arina Sabalenka, de la Roma, succese cu Linda Noskova și Diana Shnaider, la Dubai, respectiv Indian Wells, dar și o calificare în optimi, la Miami, după un succes în detrimentul belgiencei Elise Mertens.

Turneul de la Roland Garros a fost o adevărată poveste de succes, cu Sorana Cîrstea câștigând trei seturi la zero, în primele patru tururi.

Un tur trei la Wimbledon, cedat dramatic în fața ulterioarei campioane, Linda Noskova, a precedat o altă optime de finală de Grand Slam, atinsă de Cîrstea după un succes cu Jasmine Paolini - dublă finalistă de Grand Slam - în turul al treilea.

Cîrstea, la o victorie distanță de o posibilă întoarcere în top 15 WTA

În contextul dat, încă o victorie, de care Sorana Cîrstea va avea nevoie în optimile de finală de la Ningbo - pentru a-și crește considerabil șansele de a reveni în top 15 mondial - pare o misiune posibil de îndeplinit, mai ales că numele adversarei va fi ori Sara Bejlek (32 WTA), ori Alycia Parks (64 WTA).

15 este cea mai înaltă poziție ocupată de Sorana Cîrstea în clasamentul mondial. Cîrstea a ajuns la peste o lună trăită în top 20 WTA.

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