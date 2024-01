Elina Svitolina (29 de ani, 23 WTA) nu a jucat nicio finală de turneu de mare șlem, iar ediția 2024 a Openului Australian i-a adus în dar una dintre cele mai mari oportunități pe care le-a avut în întreaga carieră.

Rămasă pe o jumătate de tablou cu Dayana Yastremska, Anna Kalinskaya, Oceane Dodin și Qinwen Zheng, sportiva ucraineană ar fi avut cel puțin a doua șansă la calificarea în finală, însă o accidentare i-a ruinat parcursul la Melbourne.

După doar trei game-uri jucate în optimea de finală cu Linda Noskova (19 ani, 50 WTA), din Republica Cehă, Svitolina s-a retras din duelul cu jucătoarea care a eliminat-o pe Iga Swiatek.

Svitolina a declarat că și-a simțit spatele blocat încă dinaintea startului meciului, iar acest simptom a fost confirmat de lipsa mobilității acuzate încă din primele schimburi de mingi.

„Am avut spasme sau nu știum cum se numesc exact, dar se simte ca o durere cauzată de un glonț. Nu am putut să fac nimic. Spatele meu a fost complet blocat. Sunt foarte supărată, desigur. Mă doare când umblu, când mă întorc, nu pot să fac nimic,” a spus Svitolina după meciul pe care l-a încheiat părăsind terenul în lacrimi.

