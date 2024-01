Emma Răducanu a fost eliminată în turul secund al Openului Australian, pentru al treilea an la rând.

Sportiva britanică a fost învinsă de chinezoaica Yafan Wang, 6-4, 4-6, 6-4, la capătul unei partide întinse pe durata a trei ore fără patru minute.

Yafan Wang secures her best-ever Grand Slam result, defeating Emma Raducanu 6-4 4-6 6-4 in a tick under three hours to reach the third round!#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/OygZK4ECJG