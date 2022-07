de Florin CARAMAVROV

România a fost pe buzele tuturor britanicilor iubitori de tenis datorită Simonei Halep, ajunsă din nou în careul de ași al unei asemenea competiții grandioase. De nouă ori s-a calificat Simona în semifinalale unui turneu de Mare Șlem (de trei ori la Roland Garros, de trei ori la Wimbledon, de două ori la Australian Open și o dată la US Open). A acces în 5 finale, din care a câștigat două. Impresionant!

Spuneți-mi un alt sportiv român în activitate care a reușit preformanțe similare, iar eu mă voi înclina în fața lui. Până atunci, fac o mare plecăciune pentru această jucătoare minunată, care m-a dus și pe mine, ca simplu spectator, în elita mondială a acestui sport. M-am entuziasmat, am suferit, am trăit emoții de nedescris, am strigat cât am putut, m-am agitat, am simțit mândria de a-i fi conațional, i-am făcut galerie, m-am enervat și am fost din nou fericit datorită ei. Dacă unii dintre voi n-ați reușit să treceți prin toate aceste stări, vă spun doar că aveți ce regreta.

Respect, Halep! Florin Caramavrov scrie după eliminarea Simonei de la Wimbledon

Din păcate, mulți români nu mai știu ce este respectul pentru performanță, pentru muncă, pentru sport de înaltă clasă. Apreciază mai degrabă batjocura și kitsch-ul. Din păcate, ăsta este nivelul de educație al unora dintre noi.

Dar să-i lăsam pe ignoranți, și să revenim la marile victorii ale Simonei. Semifinala de la această ediție de Wimbledon trebuie privită ca un mare succes. Fostul număr 1 mondial vine după un an, 2021, în care nu a jucat o lungă perioadă din cauza accidentării suferite la Roma. Așa că revenirea ei atât de rapidă în prim-planul tenisului este de apreciat, de lăudat, de remarcat.

Simona și, mai recent, David Popovici ne duc pe noi, românii, în sferele înalte ale sportului mondial. Dacă nici pentru așa ceva nu mai reușim să ne bucurăm, înseamnă că avem o mare problemă.

Așadar, pentru cine poate: bucurați-vă, fraților, pentru rezultatele excepționale ale Simonei și ale lui David!