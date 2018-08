US OPEN 2018 | Simona Halep o poate intalni pe Serena Williams in optimi! Romancele si-au aflat adversarele! TABLOUL PRINCIPAL

Romancele si-au aflat adversarele la ultimul turneu de Grand Slam al anului!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV!

Liderul mondial din WTA, principala favorita la castigarea US Open 2018, isi va incepe campania de cucerire a unui nou titlu de Grand Slam importiva sportivei din Estonia, Kaia Kanepi, iar mai apoi in turul secund ar urma sa o intalneasca pe invingatoarea meciului dintre Dalila Jakupovic si o jucatoare venita din calificari.

In turul al treilea, constanteanca o va intalni cel mai probabil pe Anastasia Pavlyuchenkova, iar in turul 4 pe Venus Williams sau Serena Williams.

Din sferturile de finala, traseul incepe sa se complice treptat, iar Simona ar putea avea un posibil duel cu Muguruza, Pliskova, Barty sau Sakkari. De asemenea, sportiva noastra va avea o misiune dificila daca va ajunge in penultimul act al turneului de la Flushing Meadows, pentru ca ar putea sa le intalneasca pe Stephens, campioana en-titre, Elina Svitolina, Elise Mertens, Daria Gavrilova, jucatoare aflate in mare forma. In marea finala a turneului din New York, Simona Halep le-ar putea intalni pe Caroline Wozniacki, principala ei rivala in cursa pentru locul 1 mondial, Angelique Kerber, Petra Kvitova, Caroline Garcia, Maria Sharapova, Aryna Sabalenka, Anett Kontaveit sau Jelena Ostapenko.

Mihaela Buzarnescu o va intalni in turul inaugural pe Vondrousova, Irina Begu pe Brady, Sorana Cirstea pe Alison Riske, iar Monica Niculescu si Ana Bogdan vor intalni jucatoare venite din calificari.

Turneul US Open se desfasoara in perioada 27 august – 9 septembrie.