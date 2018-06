Recordul ZDROBITOR pe care-l detine Sloane Stephens. Performanta remarcabila a americancei de 25 de ani

Sloane Stephens va fi adversara din finala de la Roland Garros a Simonei Halep.

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

La 25 de ani, americanca a reusit sa stabileasca un record impresionant. Stephens a ajuns in sase finale WTA in cariera sa si a reusit sa le castige pe toate.

"Cand ajungi in finala, e clar ca ai jucat bine, dar si persoana cu care ai jucat tu a jucat bine, de asemenea. Deci, cred ca intru in finala stiind ca va fi o batalie stransa, indiferent ce se intampla si cu cine joci", a explicat Sloane Stephens.

Americanca a reusit sa se concentreze si sa joace cel mai bun tenis al atunci cand ajunge intr-o finala. Cea mai recenta victorie finala a sa s-a produs in acest an, la Miami, unde a invins-o pe Jelena Ostapenko, scor 7-6, 6-1.

Prima sa victorie dateaza din august 2015, la Washington. Aceasta s-a impus, ulterior, in 2016, la Auckland, Acapulco si Charleston si in 2017 a reusit sa cucereasca Grand Slam-ul la US Open.

Finala Halep - Stephens se joaca sambata, de la ora 16:00, la Paris, partida urmand sa fie transmisa LIVE, pe ProTV.