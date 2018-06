RECORDUL egalat de Simona la Roland Garros. Campioana noastra a reusit o performanta remarcabila la Paris

Simona Halep a cucerit trofeul Roland Garros si a stabilit un nou record.

Dupa victoria de la Paris, Simona Halep devine prima jucatoare de la Justine Henin in 2007 la US Open incoace care reuseste sa bata trei campioane de Grand Slam in drumul ei catre cucerirea trofeului de la openul francez.

Astfel, daca Justine Henin le invingea, in 2007, la Us Open, pe Serena Williams, pe Venus Williams si pe Svetlana Kuznetsova, Simona Halep le-a invins anul acesta la Roland Garros pe Angelique Kerber in sferturi, pe Garbine Muguruza in semifinale si pe Sloane Stephens in finala.

Toate cele trei adversare ale Simonei cucerisera deja un trofeu de Grand Slam in cariera.

A fun stat: Simona Halep is the first player to beat three Grand Slam champions in QFs (Kerber), SFs (Muguruza) and F (Stephens) to win a Women's Singles GS title since Justine Henin at the 2007 US Open (Serena, Venus, Kuznetsova). — José Morgado (@josemorgado) 9 iunie 2018

Simona Halep a invinst-o pe Sloane Stephens in finala de la Roland Garros (3-6, 6-4, 6-1) si a reusit sa-si treaca in palamares primul trofeu de Grand Slam al carierei, la fix 40 de ani de la succesul Virginiei Ruzici pe zgura de la Paris.