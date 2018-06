GENIAL! Halep a adus trofeul in direct la TV: "Darren mi-a spus ca trebuie sa tac din gura si sa joc tenis"

Dupa victoria carierei obtinuta la Roland Garros, Simona Halep a mers cu trofeul in studioul Eurosport.

Simona Halep a mers cu trofeul cucerit in premiera pentru ea la turneul de la Paris in studioul Eurosport, la emisiunea Game Set & Mats.





Campioana noastra a raspuns la intrebarile Barbarei Schett si ale lui Mats Wilander.





"Este minunat, sunt foarte fericita ca am castigat in sfarsit. Multumesc mult, am simtit energia pozitiva din partea voastra", a spus Simona.





Romanca a fost intrebata ce a simtit in momentul in care a vazut ca este condusa cu 6-3, intr-un meci care conta atat de mult pentru cariera ei.





"Aveam in minte meciul de anul trecut, condusesem atunci cu un set si break, mi-am adus aminte si am zis ca trebuie sa profit. Am fost foarte agresiva. Tot ce am facut aveam in minte si a functionat", a explicat Halep, care sustine ca a fost pregatita pentru o partida de trei ore, desi la final a resimtit oboseala.





Romanca a recunoscut ca a incurcat-o tactica de joc a americancei Sloane Stephens, care a trimis mingea foarte sus, iar din acest motiv a trebuit sa caute si sa gaseasca pozitia potrivita din care sa loveasca la retur.





Specialistii Eurosport s-au declarat uimiti ca romanca a ramas calma pe teren, pentru ca, in alte partide, au vazut-o pierzandu-si cumpatul dupa greselile pe care le comitea.





"Am fost si eu surprinsa pentru ca nu m-am panicat, nu am inceput sa vorbesc cu toata lumea. Darren mi-a spus de foarte multe ori ca daca vreau sa castig turnee majore trebuie sa tac din gura si sa joc tenis", a marturisit, razand, Simona Halep.





Campioana de la Roland Garros a dezvaluit si care au fost lucrurile care au ajutat-o sa revina in finala cu Stephens.





"Sunt o jucatoare mai buna la fiecare capitol. Lucrez foarte mult la sala si o fac in mod profesionist. Din punct de vedere mental m-am schimbat foarte mult. Astazi, iata, nu am mai fost negativa. Mi-a spus ca el a avut emotii. Anul trecut mi-a spus sa ma bucur de finala. Acum mi-a spus ca trebuie sa castig trofeul", a explicat Simona.





Romanca a marturisit ca viseaza la multe trofee de Grand Slam de acum incolo, dar ca acum vrea sa se bucure de cel cucerit sambata la Paris: "Am dreptul sa visez. Acum, insa, vreau sa ma bucur de acest trofeu. A fost greu sa pierd trei finale anterior si am zis ca trebuie sa dau tot ce e mai bun din mine acum".