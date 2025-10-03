După ce a fost învinsă de Emma Navarro, scor 4-6, 6-4, 0-6, într-un meci în care a comis nu mai puțin de 70 de erori neforțate, Swiatek s-a trezit cu o avalanșă de mesaje pline de ură în contul său de Instagram. Jucătoarea de 24 de ani nu a ignorat atacurile și a publicat capturi de ecran cu injuriile primite.



Avertisment înaintea Zilei Mondiale a Sănătății Mintale

Multipla campioană de Grand Slam a însoțit imaginile cu un comentariu tăios, atrăgând atenția asupra unui fenomen periculos din sportul modern.



"În zilele noastre, aceasta este o parte tristă a realității noastre în sport. Boți, pariuri, dar și 'fani'. Merită să ne gândim la asta, mai ales că Ziua Mondială a Sănătății Mintale este la doar câteva zile distanță", a scris Swiatek în postarea sa.



Imediat după meci, poloneza a recunoscut că a avut o zi extrem de slabă pe teren, un set decisiv pierdut la zero fiind un eveniment extrem de rar în cariera sa. "Nu sunt accidentată. Pur și simplu am jucat prost astăzi... Sincer, nu am simțit că funcționează ceva. De aceea am devenit din ce în ce mai nervoasă", a punctat Swiatek.



Pentru Iga Swiatek urmează turneul de la Wuhan, unde va încerca să revină după eșecul de la Beijing.

