Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) este departe de a fi o jucătoare gata să renunțe la propriul perfecționism.

Eliminată de Emma Navarro (17 WTA), în optimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Beijing, sportiva poloneză a ratat o șansă mare de a reduce diferența în clasament până la Aryna Sabalenka, ocupanta primei poziții a ierarhiei mondiale.

Iga Swiatek a pierdut cu 6-0 setul decisiv al meciului cu Emma Navarro, din optimile turneului de la Beijing

Rămasă la peste 2400 de puncte în spatele bielorusei, Swiatek nu a putut să nu se critice intens, după eșecul suferit în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-0.

La capătul partidei încheiate cu un set pierdut la zero, Iga Swiatek nu a pus nimic din ce s-a întâmplat în timpul meciului pe seama durerilor fizice.