Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) este departe de a fi o jucătoare gata să renunțe la propriul perfecționism.
Eliminată de Emma Navarro (17 WTA), în optimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Beijing, sportiva poloneză a ratat o șansă mare de a reduce diferența în clasament până la Aryna Sabalenka, ocupanta primei poziții a ierarhiei mondiale.
Iga Swiatek a pierdut cu 6-0 setul decisiv al meciului cu Emma Navarro, din optimile turneului de la Beijing
Rămasă la peste 2400 de puncte în spatele bielorusei, Swiatek nu a putut să nu se critice intens, după eșecul suferit în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-0.
La capătul partidei încheiate cu un set pierdut la zero, Iga Swiatek nu a pus nimic din ce s-a întâmplat în timpul meciului pe seama durerilor fizice.
„Nu sunt accidentată, doar am jucat prost,” a spus Swiatek, după un meci în care a comis 70 de erori neforțate
După un meci finalizat cu nu mai puțin de 70 de erori neforțate, comise în două ore și jumătate de joc, Iga Swiatek și-a comentat prestația folosind următoarele cuvinte: „Nu sunt accidentată. Doar am jucat prost azi. Am reușit să îmi revin, în setul secund, dar, în setul final, probabil că greșelile comise la începutul meciului s-au întors.
Nu am reușit să îmi repar loviturile din mers. Știam ce fac greșit, dar am rămas blocată în loc să încerc să rezolv problemele.
Sincer, am simțit că nimic nu funcționează. Din acest motiv am devenit din ce în ce mai crispată,” a avut de declarat Iga Swiatek, potrivit Tennis World USA, după cea de-a paisprezecea înfrângere a sezonului.
6-0, scorul care „o urmărește” pe Swiatek, în 2025
În 2025, Iga Swiatek a pierdut cu 6-0 și manșa finală a semifinalei Roland Garros, disputată contra rivalei Aryna Sabalenka.
În finala turneului de la Wimbledon însă Iga Swiatek a intrat în istoria tenisului, administrându-i Amandei Anisimova un dublu 6-0.