Avocaţii oligarhului rus Roman Abramovici au negat marţi, pentru AFP, orice acuzaţie de evaziune fiscală adusă clientului lor, ca răspuns la o anchetă a BBC potrivit căreia ar fi fost falsificate documente pentru a-i ascunde averea şi a permite uneia dintre companiile sale să se sustragă de la plata impozitelor.

„Nu s-a prezentat nicio dovadă care să demonstreze că domnul Abramovici avea cunoştinţă de falsificarea sau antidatarea vreunui document, că ar fi autorizat sau ordonat aceste fapte, iar acesta neagă că ar fi comis fraude fiscale sau că şi-ar fi ascuns averea”, a precizat firma de avocatură Kobre & Kim. „Domnul Abramovitch neagă orice vină. El nu a fost implicat în gestionarea zilnică a societăţilor în cauză”, precizează avocaţii săi.

BBC a afirmat luni că superiahturi, avioane private şi proprietăţi – printre care un apartament din Londra şi un conac din Sussex (sudul Angliei) – cu o valoare totală de 672 de milioane de dolari (601 milioane de euro) au dispărut din conturile din 2003 ale unei companii a lui Abramovici din Cipru, aprobate în 2006 de firma Deloitte.

Emisiunea de ştiri „Panorama” a postului britanic afirmă, de asemenea, că asociaţii omului de afaceri au ascuns autorităţilor cipriote averile acumulate de alte două dintre societăţile sale, care au acumulat, respectiv, aproape 2 şi peste 10 miliarde de dolari.

Potrivit BBC, în acest scop au fost întocmite documente antedatate cu ajutorul companiei MeritServus, care până în 2005 a fost deţinută de Deloitte, una dintre principalele firme din sectorul de audit şi consultanţă.

Publicaţia se bazează pe o scurgere de documente care acoperă perioada 1995-2022. Filiala cipriotă a Deloitte a declarat pentru AFP că a „acţionat în conformitate cu legile aplicabile”, fără alte comentarii.

Fostul proprietar al clubului Chelsea, deja vizat de sancţiuni

O anchetă a ziarului The Guardian a relevat în 2023 că active în valoare de câteva miliarde de dolari fuseseră transferate în beneficiul copiilor oligarhului cu puţin timp înainte de impunerea sancţiunilor împotriva sa, ca represalii pentru invazia rusă a Ucrainei. Londra l-a sancţionat ulterior pentru legăturile sale strânse cu Kremlinul şi i-a îngheţat activele.

Omul de afaceri a fost obligat să vândă clubul de fotbal Chelsea, achiziţionat în 2022 de un consorţiu condus de omul de afaceri american Todd Boehly. Suma obţinută din vânzare, estimată la 2,5 miliarde de lire sterline (aproape 3 miliarde de euro), a fost îngheţată într-un cont bancar britanic. Guvernul doreşte ca acesta să doneze aceste fonduri îngheţate Ucrainei, în timp ce oligarhul solicită mai multă flexibilitate în ceea ce priveşte utilizarea lor.

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