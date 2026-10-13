Ce lovitură! Adrian Mutu, gata să revină în antrenorat

Ce lovitură! Adrian Mutu, gata să revină în antrenorat Fotbal intern
SPORT.RO
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Adrian Mutu este pregătit să revină în antrenorat.

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Adrian MutuRomania U21
Din articol

Adrian Mutu este unul dintre cei mai interesanți antrenori ai momentului. Acesta a avut experiențe la FC Voluntari, Wahda Reserve, România U21, FCU Craiova, Rapid, Neftchi Baku, CFR Cluj și Petrolul.

Adrian Mutu, gata să revină în antrenorat

În contextul în care reprezentativa U21 a ratat calificarea la Campionatul European U21 din 2027, Federația Română de Fotbal a luat decizia ca înțelegerea cu Costin Curelea să nu fie prelungită.

Pe lista de înlocuitori se află și Adrian Mutu, așa cum Sport.ro a anunțat în exclusivitate. În mandatul avut la România U21, „Briliantul” a avut rezultate bune, inclusiv o participare la turneul final dedicat jucătorilor sub 21 de ani.

În condițiile date, Adrian Mutu a transmis că i-ar plăcea să revină la cârma reprezentativei U21. Tehnicianul e încrezător că jucătorii ce vin din urmă pot crea o generație bună, planul său fiind unul pe termen mediu și lung. Pentru a-și susține poziția, „Briliantul” a venit cu exemple clare din primul mandat.

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„Generația care tocmai a ratat calificarea la Europene (n.r. EURO U21 2027) se va schimba. Sunt foarte puțini jucători care rămân din generația actuală, care au fost deja. În schimb, generația Under 18, Under 19, e o generație care a făcut niște rezultate. Vin niște generații din spate mai interesante. La Under 21 poți să iei pe unul care are 18 ani. Nu trebuie neapărat să iei jucători din Liga 1. Poți să iei din Liga 2, Liga 3.

O să dau un exemplu. Eu când m-am dus la Europene, în lotul mare i-am luat și pe Drăgușin, care atunci avea 18-19 ani, dar și pe Tavi Popescu, care avea 18 ani. Și Petrila fusese cu noi în lot. Adică deja identificasem jucători care puteau să fie niște jucători de bază la următoarea generație de Under 21, cum ar fi fost Drăgușin, Tavi Popescu și Petrila, care erau deja cu noi de un an de zile. Pentru că trebuie să-ți pregătești și generația viitoare, chiar dacă tu ai un obiectiv cu generația actuală.

Se poate face o echipă bună. Nu contează sistemul în care se joacă, ci contează niște principii. În funcție și de calitățile și de mentalitatea noastră. Eu am înțeles ce spune Gică Hagi și principiile lui, dar trebuie să se muleze și pe ce înseamnă filozofia poporului nostru, identitatea noastră fotbalistică și ce am jucat și noi până acum.

(n.r. Te-ai întoarce să preiei naționala Under 21?) Da, m-aș întoarce pentru că îmi place să pun umărul la reconstrucția fotbalului în general și asta trece prin nivelele de jos, prin copii și juniori. Scopul nostru ar trebui să fie nu să creștem o generație, ci să formăm un sistem în care creștem generații. Indiferent cine ar conduce o echipă națională sau o instituție, sistemul trebuie să rămână”, a declarat Adrian Mutu, potrivit Fanatik.

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