De ce a lipsit Darren Cahill din loja Simonei Halep la meciul cu Kanepi! Mesajul transmis de antrenorul australian

Darren Cahill nu a fost prezent alaturi de Simona Halep la primul meci de la Australian Open 2019.

Cahill a lipsit din loja Simonei, chiar daca a pregatit-o pe fosta lui eleva in ultimele zile la Melbourne.

Tehnicianul australian a avut o explicatie pentru absenta de azi. El a fost comentatorul partidei din Simona Halep si Kaia Kanepi pe postul american ESPN, pentru care lucreaza. A fost o premiera pentru australian, care nu a mai comentat un meci de-al Simonei de patru ani, el fiind obisnuit sa comenteze meciuri de pe tabloul masculin.

In partida pe care Simona a disputat-o cu Kanepi, cand se afla in dezavantaj, Cahill a explicat in direct la ESPN ce ar trebui sa schimbe sportiva noastra pentru a castiga puncte. "Trebuie sa stea mai aproape de linia de fund. Nu trebuie sa se lase impinsa in spate si sa dea mingi adanci, nu doar pe mijlocul terenului", a spus Cahill in direct.

Desi a lipsit de la meci, Simona i-a transmis fostului sau antrenor un mesaj la sfarsitul partidei. "Imi place in Australia, pot spune ca sunt pe jumatate australianca pentru ca l-am avut pe Darren. Oamenii de aici sunt grozavi, se poarta foarte frumos cu mine", a spus Simona.

In afara de echipa ei, in loja romancei au mai fost Florin Segarceanu si Adrian Marcu.