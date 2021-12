Rafael Nadal, testat pozitiv cu COVID! Cum se modifică programul său în 2022

Rafael Nadal a fost testat pozitiv cu COVID. Multiplul campion de Grand Slam a făcut anunțul pe Twitter, după câteva zile petrecute alături de familie. Săptămâna trecută, Nadal a participat la Mubadala World Championships, un turneu demonstrativ în cadrul căruia l-a înfruntat pe Andy Murray.

Nadal a declarat că toate testele făcute în Asia au ieșit negative, spre deosebire de primul efectuat în Spania, la întoarcerea din Orient. Vestea vine cu 4 săptămâni înaintea începerii Australian Open, primul Grand Slam al anului 2022.

În condițiile date, anumite voci din lumea tenisului speculează că ediția 2022 a Openului Australian (17-30 ianuarie) s-ar putea defășura în absența fiecăruia din cei trei mari tenismeni ai secolului XXI.

Pe de-o parte, Roger Federer e indisponibil cu siguranță, din cauza accidentărilor la genunchi, în vreme ce Rafael Nadal și Novak Djokovic ar putea fi blocați de pandemie, fie contactând virusul, în situația curentă a ibericului, fie prin refuzul vaccinului, în cazul în care liderul ATP va opta pentru această variantă.



„Salutare tuturor. Am vrut doar să vă anunț că, la întoarcerea în țară, după ce am jucat turneul de la Abu Dhabi am ieșit pozitiv the COVID în urma unui test PCR pe care l-am făcut în Spania. Atât în ​​Kuweit, cât și în Abu Dhabi am făcut teste o dată la două zile, iar toate au ieșit negative.

Trec prin niște momente neplăcute, dar sper că starea mea se va îmbunătăți, puțin câte puțin. Acum sunt acasă și am făcut cunoscut rezultatul testului meu persoanelor care au intrat în contact cu mine.

Drept consecință a acestei situații, am flexibilitate totală asupra calendarului meu și îmi voi analiza opțiunile, în funcție de evoluția bolii. Vă voi informa cu privire la turneele pe care urmează să le joc. Vă mulțumesc în avans pentru sprijinul și înțelegerea voastre, ” a scris Rafael Nadal on Twitter.

Hi all. I wanted to announce that on my return home after playing the Abu Dhabi tournament, I have tested positive for COVID in the PCR test that was performed on me when I arrived in Spain.

- Rafa Nadal (@RafaelNadal)