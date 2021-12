Ne uităm pe cifre! Ce șanse are România împotriva Spaniei lui Rafael Nadal, în barajul decisiv pentru Cupa Davis 2022

Ghinion pentru România în tragerea la sorți a barajului decisiv pentru calificarea la Turneul Final al Cupei Davis 2022. Adversara echipei noastre va fi Spania, iar tricolorii vor avea statutul de oaspeți.

Partidele vor avea loc în 4-5 martie, vineri și sâmbătă, urmând ca orașul care le va găzdui să fie anunțat ulterior de Federația Spaniolă de Tenis.

The 2022 Davis Cup by Rakuten Qualifiers draw in full ????#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/o3Uab0SNfk