Rafael Nadal, plecăciune în fața rivalilor istorici: „Federer și Djokovic sunt tenismenii perfecți” 

Rafael Nadal își pregătește revenirea în circuitul ATP, anunță unchiul său, Toni Nadal. Începând cu luna decembrie, sportivul iberic va putea ridica nivelul de intensitate al antrenamentelor, urmând să primească acceptul medicilor pentru acest lucru.

Între timp, Nadal nu a ezitat să își laude cei mai mari rivali. Roger Federer și Novak Djokovic au fost descriși de sportivul spaniol ca fiind tenismenii perfecți. Mai mult decât atât, Rafa Nadal l-a lăudat pe jucătorul sârb pentru victoria semnată în semifinalele Roland Garros din acest an, care i-a refuzat șansa titlului de Grand Slam cu numărul 21.

„Cred vă Novak a fost mai eficient și mai inteligent decât mine în semifinala de la Roland Garros. În plus, cred că a fost mai calm. Mi-am dorit să continui să câștig la Paris pentru cât mai mult timp cu putință, însă nu a fost posibil în acest an; dar abia aștept să mă întorc la Roland Garros, anul viitor,” a declarat Rafael Nadal pentru Number Web, citat de Punto de break.

„La mijlocul lunii iunie, când am pierdut în fața lui Novak Djokovic, am realizat că eram foarte obosit, așadar am decis să iau o pauză ca să mă recuperez. Nu mai am 20 de ani. E important să nu îmi forțez prea tare corpul și să îmi limitez următoarele accidentări,” a adăugat al șaselea jucător al Pământului.

Rafael Nadal, despre perfecțiunea arătată de Novak Djokovic și Roger Federer



„Djokovic e tenismenul perfect, nu are puncte slabe. Indiferent că joacă pe zgură, iarbă sau pe hard, poate câștiga orice meci. În acest an a fost incredibil de puternic. Chiar și în zilele în care lucrurile nu merg favorabil lui, ai senzația că va încheia partida în favoarea sa,” l-a caracterizat Rafael Nadal pe Novak Djokovic.

Cât despre Roger Federer, Nadal a spus următoarele: „Federer e, de asemenea, jucătorul perfect. Modernitatea stilului său de joc e uimitoare. E foarte dificil pentru adversarii săi să-i prezică jocul, întrucât dispune de o diversitate largă de moduri în care poate juca,” a completat Rafael Nadal, vorbind liber despre rivalii săi cei mai mari din ATP.