Probleme mari pentru Caroline Wozniacki! A sperat pana in utlima clipa ca poate juca | Daneza, OUT de la Citi Open

Caroline Wozniacki a fost nevoita sa spuna "Adio!" turneului de la Washington din cauza unei accidentari la piciorul drept.

Problema a fortat-o pe daneza sa se retraga de la turneul american, cu toate ca a doua jucatoare a lumii a sperat ca va putea evolua in cele din urma.

Wozniacki a fost vazuta la antrenamente cu un bandaj, insa durerea nu i-a dat pace si a fost nevoita sa renunte la competitie.

"DC iti ureaza o recuperare rapida si buna in drumul tau catre US Open", a fost mesajul transmis pe contul de Twitter al turneului de la Washington.

