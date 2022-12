Sârbul Novak Djokovici, locul 5 ATP, este din nou în Australia, la aproape un an după ce a fost expulzat pentru că nu este vaccinat împotriva covid-19. Djokovici a sosit marţi seară la Adelaide, unde va participa la turneul Adelaide International.

După Adelaide International, Novak Djokovici va juca la Australian Open.

Ready for the summer of tennis ???? @DjokerNole has arrived in Adelaide and kicked off his first practice session. pic.twitter.com/IhCdbt32n3

“Am mare încredere în publicul australian. Suntem un public bine educat, în special oamenii care vin la meciurile de tenis. Ei iubesc tenisul, adoră să vadă măreţie, să vadă meciuri foarte bune. Sunt încrezător că fanii vor reacţiona aşa cum sperăm şi că vor respecta asta”, a declarat directorul Australian Open, Craig Tiley.

Pe pagina de Twitter a Australian Open au apărut şi fotografii cu primul antrenament a lui Djokovici în Australia, înainte de Adelaide International.

Novak Djokovici nu a putut participa la ediţia trecută a Australian Open pentru că nu s-a vaccinat împotriva coronavirusului. El a fost exclus din competiţie şi expulzat din Australia.

Din luna iulie, Australia nu le mai impune vizitatorilor străini să îşi declare statutul de vaccinare, iar în noiembrie interdicţia de acces în Australia în cazul lui Djokovici a fost ridicată. News.ro

.@DjokerNole is back in Australia, a year after being kicked out of the country for refusing to be vaccinated. The controversial tennis champion is in Adelaide ahead of the @AustralianOpen next month, putting his deportation debacle behind him. https://t.co/OF81oZXOfr #7NEWS pic.twitter.com/3AKOQ5gmha