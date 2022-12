Novak Djokovic va "redeveni jucătorul de învins", a afirmat directorul Australian Open, Craig Tiley, înainte ca sârbul să revină marţi în Australia, la aproape un an după ce a fost expulzat din această ţară, la capătul unei bătălii politico-juridice legate de refuzul său de a se vaccina împotriva Covid-19, informează AFP.

"Îi urăm bun venit în Australia", a spus conducătorul primului turneu de Mare Şlem al anului, programat în perioada 15-29 ianuarie la Melbourne.

"Cred că, pe măsură ce vorbim, el aterizează la Adelaide şi cred că va redeveni jucătorul de învins", a continuat Craig Tiley, referindu-se la statutul de favorit al lui Djokovic, care a cucerit de nouă ori trofeul la Australian Open, un record.

În cadrul pregătirilor sale pentru competiţia de la antipozi, jucătorul sârb, aflat în prezent pe locul 5 mondial, care are în palmares 21 de titluri de Grand Slam, va participa începând de duminică la turneul de la Adelaide.

Sârbul a fost privat de ediţia din 2022 a turneului Australian Open după ce a fost expulzat din "Ţara Cangurilor". Nevaccinat împotriva Covid-19, el încercase să intre pe teritoriul Australiei cu o scutire, care i-a fost în cele din urmă refuzată, fiind expulzat chiar înainte de începerea turneului, după ce a petrecut câteva zile într-un centru de detenţie şi a făcut apel la justiţie.

