Ultimul act al competiției Ultimate Tennis Showdown va avea loc în Arena Copper Box din Londra, între 5-7 decembrie.
Toate meciurile vor fi transmise în direct și în exclusivitate de VOYO.
Jack Draper s-a retras din competiția care oferă premii totale de peste $1,86 milioane
Din cauza unei accidentări suferite la braț, britanicul Jack Draper (10 ATP) nu va putea evolua în finala UTS.
Cel mai bine clasat jucător va fi Alex De Minaur (7 ATP), urmat de Casper Ruud, jucător clasat al doisprezecelea, în ierarhia mondială.
Spectacol de tenis în Londra, întins pe trei zile
Foarte puține bilete au mai rămas disponibile pentru cele trei sesiuni de joc ale UTS Final 2025.
Vineri, 5 decembrie, evenimentul va începe la ora 17:00, cu un All-Star Game, urmat de meciurile Ugo Humbert - David Goffin, Andrey Rublev - Tomas Machac, Alex De Minaur - Adrian Mannarino și Casper Ruud - Francisco Cerundolo.
Cu un format diferit de cel văzut în circuitul ATP, toate meciurile au alocat un număr maxim de 60 de minute.
Sâmbătă, 6 decembrie, începând cu ora 13:00, fanii tenisului vor putea urmări următoarele partide: Tomas Machac - Adrian Mannarino, Casper Ruud - David Goffin, Ugo Humbert - Francisco Cerundolo și Alex De Minaur - Andrey Rublev.
Duminică, 7 decembrie, programul de joc va începe la ora 18:15, cu duelul Francisco Cerundolo - David Goffin. Andrey Rublev - Adrian Mannarino, Casper Ruud - Ugo Humbert și Alex De Minaur - Tomas Machac sunt ultimele trei partide ale programului.
Noul tip de tenis propus, explicat de fostul antrenor al Simonei Halep
„Fanii pot iubi tenisul clasic și pot iubi și UTS.
Scopul UTS este în principal să aducă noi fani către tenis și fani mai tineri, dar desigur, orice fan al tenisului este mai mult decât binevenit.
Nici măcar nu înțeleg cum evenimentele tradiționale de tenis se pot plânge de faptul că au competiție din partea UTS. În fiecare domeniu din lume există competiție.
„Nu înțeleg cum turneele ATP se plâng de competiția adusă de UTS.”
Este normal și sănătos. Ceea ce nu este sănătos este să nu existe competiție. Când există competiție, îi ridică pe toți. Îi împinge pe toți să fie mai buni, să se îmbunătățească. Așa că este un lucru grozav.
Sunt multe turnee adunate laolaltă? Da, cu siguranță sunt. Trebuie ca jucătorii să facă alegeri? Da, trebuie, dar oferă-le dreptul de a alege lucrurile pe care le consideră cele mai bune pentru ei.
Așa că eu cred că toată lumea are de câștigat și, din nou, nu văd nicio problemă cu competiția. Cred că, dacă în lume nu ar exista competiție, ar fi un dezastru,” a punctat Mouratoglou, într-un interviu acordat Tennis365.
Formatul de joc aplicat în Ultimate Tennis Showdown
Dacă în circuitul ATP meciurile se joacă în game-uri și seturi, fostul antrenor al Simonei Halep a aplicat un nou format partidelor din cadrul UTS: acestea se desfășoară în patru sferturi a câte opt minute, iar, în caz de egalitate, se acordă minute de prelungire pentru departajare.
Punctele sunt numerotate în stilul tiebreak-urilor văzute în circuitul ATP, adică prin cifre arabe, fără formatul clasic al tenisului - 15, 30, 40.
În cadrul evenimentelor UTS, jucătorii nu se încălzesc înaintea startului partidelor, iar atingerea bandei fileului din servă nu aduce după sine repetarea serviciului.