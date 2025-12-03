GALERIE FOTO Premiul uriaș anunțat de Mouratoglou la finala UTS 2025, exclusiv pe VOYO, în 5-7 decembrie

Premiul uriaș anunțat de Mouratoglou la finala UTS 2025, exclusiv pe VOYO, &icirc;n 5-7 decembrie Tenis Ion Țiriac, mesaj pe ocolite despre Mouratoglou? Cum l-a portretizat pe Darren Cahill
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Finala UTS 2025 e transmis în direct și în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
UTS LondonUltimate Tennis ShowdownPatrick Mouratoglou
Din articol

Ultimul act al competiției Ultimate Tennis Showdown va avea loc în Arena Copper Box din Londra, între 5-7 decembrie.

Toate meciurile vor fi transmise în direct și în exclusivitate de VOYO.

Jack Draper s-a retras din competiția care oferă premii totale de peste $1,86 milioane

Din cauza unei accidentări suferite la braț, britanicul Jack Draper (10 ATP) nu va putea evolua în finala UTS.

Cel mai bine clasat jucător va fi Alex De Minaur (7 ATP), urmat de Casper Ruud, jucător clasat al doisprezecelea, în ierarhia mondială.

Spectacol de tenis în Londra, întins pe trei zile

Foarte puține bilete au mai rămas disponibile pentru cele trei sesiuni de joc ale UTS Final 2025.

Vineri, 5 decembrie, evenimentul va începe la ora 17:00, cu un All-Star Game, urmat de meciurile Ugo Humbert - David Goffin, Andrey Rublev - Tomas Machac, Alex De Minaur - Adrian Mannarino și Casper Ruud - Francisco Cerundolo.

Cu un format diferit de cel văzut în circuitul ATP, toate meciurile au alocat un număr maxim de 60 de minute.

Sâmbătă, 6 decembrie, începând cu ora 13:00, fanii tenisului vor putea urmări următoarele partide: Tomas Machac - Adrian Mannarino, Casper Ruud - David Goffin, Ugo Humbert - Francisco Cerundolo și Alex De Minaur - Andrey Rublev.

Duminică, 7 decembrie, programul de joc va începe la ora 18:15, cu duelul Francisco Cerundolo - David Goffin. Andrey Rublev - Adrian Mannarino, Casper Ruud - Ugo Humbert și Alex De Minaur - Tomas Machac sunt ultimele trei partide ale programului.

Noul tip de tenis propus, explicat de fostul antrenor al Simonei Halep

„Fanii pot iubi tenisul clasic și pot iubi și UTS.

Scopul UTS este în principal să aducă noi fani către tenis și fani mai tineri, dar desigur, orice fan al tenisului este mai mult decât binevenit.

Nici măcar nu înțeleg cum evenimentele tradiționale de tenis se pot plânge de faptul că au competiție din partea UTS. În fiecare domeniu din lume există competiție.

„Nu înțeleg cum turneele ATP se plâng de competiția adusă de UTS.”

Este normal și sănătos. Ceea ce nu este sănătos este să nu existe competiție. Când există competiție, îi ridică pe toți. Îi împinge pe toți să fie mai buni, să se îmbunătățească. Așa că este un lucru grozav.

Sunt multe turnee adunate laolaltă? Da, cu siguranță sunt. Trebuie ca jucătorii să facă alegeri? Da, trebuie, dar oferă-le dreptul de a alege lucrurile pe care le consideră cele mai bune pentru ei.

Așa că eu cred că toată lumea are de câștigat și, din nou, nu văd nicio problemă cu competiția. Cred că, dacă în lume nu ar exista competiție, ar fi un dezastru,” a punctat Mouratoglou, într-un interviu acordat Tennis365.

Patrick Mouratoglou

  • Cine Este Noua Eleva A Lui Patrick Mouratoglou Alegerea Francezului Nu Mai Surprinde Pe Nimeni 25
×
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Patrick Mouratoglou | © IMAGO / Cover-Images
Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, a COMIS-O din nou! Francezul a dat iar indicatii din loja! "Pur si simplu nu se poate abtine, il doare-n cot, e jalnic!"
ÎNAPOI LA ARTICOL

Formatul de joc aplicat în Ultimate Tennis Showdown

Dacă în circuitul ATP meciurile se joacă în game-uri și seturi, fostul antrenor al Simonei Halep a aplicat un nou format partidelor din cadrul UTS: acestea se desfășoară în patru sferturi a câte opt minute, iar, în caz de egalitate, se acordă minute de prelungire pentru departajare.

Punctele sunt numerotate în stilul tiebreak-urilor văzute în circuitul ATP, adică prin cifre arabe, fără formatul clasic al tenisului - 15, 30, 40.

În cadrul evenimentelor UTS, jucătorii nu se încălzesc înaintea startului partidelor, iar atingerea bandei fileului din servă nu aduce după sine repetarea serviciului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Olăroiu a făcut anunțul preluat de toată presa arabă: &bdquo;Capitol &icirc;ncheiat!&ldquo;
Olăroiu a făcut anunțul preluat de toată presa arabă: „Capitol încheiat!“
Diego Simeone taie &icirc;n carne vie: &rdquo;Nu &icirc;nțeleg de ce nu el a c&acirc;știgat Balonul de Aur. E un jucător incredibil. &Icirc;l iubesc!&rdquo;
Diego Simeone taie în carne vie: ”Nu înțeleg de ce nu el a câștigat Balonul de Aur. E un jucător incredibil. Îl iubesc!”
Pep Guardiola, uimit de cel mai recent record bătut de Erling Haaland &icirc;n Premier League. Reacția starului norvegian
Pep Guardiola, uimit de cel mai recent record bătut de Erling Haaland în Premier League. Reacția starului norvegian
Rom&acirc;nia şi-a aflat adversarele de la Cupa Mondială
România şi-a aflat adversarele de la Cupa Mondială
Ioan Becali, verdict aspru despre un club din Superliga: &rdquo;Cea mai mare tragedie a fotbalului rom&acirc;nesc&rdquo;
Ioan Becali, verdict aspru despre un club din Superliga: ”Cea mai mare tragedie a fotbalului românesc”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cupa Rom&acirc;niei: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis &icirc;n 90+6 și Dumbrăvița - Slatina &icirc;n 90+4, eroare de arbitraj &icirc;n CS Dinamo - Concordia

Cupa României: Rapid a dat de Cristiano Ronaldo la FC Argeș, Csikszereda - Oțelul decis în '90+6 și Dumbrăvița - Slatina în '90+4, eroare de arbitraj în CS Dinamo - Concordia

Circ la Hermannstadt: Măldărășanu, cel mai longeviv antrenor din prima ligă, dat afară &icirc;n mod jenant

Circ la Hermannstadt: Măldărășanu, cel mai longeviv antrenor din prima ligă, dat afară în mod jenant

Răsturnare de situație &icirc;n tabăra campioanei FCSB: anunțul care dă peste cap planurile din apărare

Răsturnare de situație în tabăra campioanei FCSB: anunțul care dă peste cap planurile din apărare

A jucat cu Darius Olaru și a spus unde se transferă: &bdquo;Să plece c&acirc;t mai repede&rdquo;

A jucat cu Darius Olaru și a spus unde se transferă: „Să plece cât mai repede”

C&acirc;te goluri și pase de gol a dat Valentin Mihăilă &icirc;n &rdquo;măcelul&rdquo; Rizespor - Pendikspor 6-1

Câte goluri și pase de gol a dat Valentin Mihăilă în ”măcelul” Rizespor - Pendikspor 6-1

Revenire neașteptată &icirc;n Superliga! FC Argeș &icirc;i dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești

Revenire neașteptată în Superliga! FC Argeș îi dă o nouă lovitură Rapidului și semnează cu fostul jucător din Giulești



Recomandarile redactiei
Olăroiu a făcut anunțul preluat de toată presa arabă: &bdquo;Capitol &icirc;ncheiat!&ldquo;
Olăroiu a făcut anunțul preluat de toată presa arabă: „Capitol încheiat!“
Rom&acirc;nia şi-a aflat adversarele de la Cupa Mondială
România şi-a aflat adversarele de la Cupa Mondială
Pep Guardiola, uimit de cel mai recent record bătut de Erling Haaland &icirc;n Premier League. Reacția starului norvegian
Pep Guardiola, uimit de cel mai recent record bătut de Erling Haaland în Premier League. Reacția starului norvegian
Ioan Becali, verdict aspru despre un club din Superliga: &rdquo;Cea mai mare tragedie a fotbalului rom&acirc;nesc&rdquo;
Ioan Becali, verdict aspru despre un club din Superliga: ”Cea mai mare tragedie a fotbalului românesc”
Incredibil! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă &icirc;ntre Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație
Incredibil! Ce se întâmplă între Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație
Alte subiecte de interes
Mouratoglou &icirc;mparte o gălăgie de bani &icirc;ntre opt jucători. UTS Hong Kong, exclusiv pe VOYO
Mouratoglou împarte o gălăgie de bani între opt jucători. UTS Hong Kong, exclusiv pe VOYO
Mouratoglou atrage &bdquo;crema&rdquo; ATP-ului și vinde toate biletele. UTS Nimes e LIVE EXCLUSIV pe VOYO
Mouratoglou atrage „crema” ATP-ului și vinde toate biletele. UTS Nimes e LIVE EXCLUSIV pe VOYO
Devine Patrick Mouratoglou primul antrenor din cariera lui Nick Kyrgios? Momentul care i-a șocat pe fanii tenisului&nbsp;
Devine Patrick Mouratoglou primul antrenor din cariera lui Nick Kyrgios? Momentul care i-a șocat pe fanii tenisului 
Mouratoglou dezvăluie totul după scandalul-monstru și rușinos, făcut de Serena Williams &icirc;n finala US Open 2018
Mouratoglou dezvăluie totul după scandalul-monstru și rușinos, făcut de Serena Williams în finala US Open 2018
CITESTE SI
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO

stirileprotv Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO

stirileprotv Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO

Ilie Bolojan, nou mesaj dur pentru magistrați: &bdquo;Nicăieri, &icirc;ntr-o ţară civilizată, nu există o pensie c&acirc;t ultimul salariu&rdquo;

stirileprotv Ilie Bolojan, nou mesaj dur pentru magistrați: „Nicăieri, într-o ţară civilizată, nu există o pensie cât ultimul salariu”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!