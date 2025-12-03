Ultimul act al competiției Ultimate Tennis Showdown va avea loc în Arena Copper Box din Londra, între 5-7 decembrie.

Toate meciurile vor fi transmise în direct și în exclusivitate de VOYO.

Jack Draper s-a retras din competiția care oferă premii totale de peste $1,86 milioane

Din cauza unei accidentări suferite la braț, britanicul Jack Draper (10 ATP) nu va putea evolua în finala UTS.

Cel mai bine clasat jucător va fi Alex De Minaur (7 ATP), urmat de Casper Ruud, jucător clasat al doisprezecelea, în ierarhia mondială.

Spectacol de tenis în Londra, întins pe trei zile

Foarte puține bilete au mai rămas disponibile pentru cele trei sesiuni de joc ale UTS Final 2025.

Vineri, 5 decembrie, evenimentul va începe la ora 17:00, cu un All-Star Game, urmat de meciurile Ugo Humbert - David Goffin, Andrey Rublev - Tomas Machac, Alex De Minaur - Adrian Mannarino și Casper Ruud - Francisco Cerundolo.

Cu un format diferit de cel văzut în circuitul ATP, toate meciurile au alocat un număr maxim de 60 de minute.

Sâmbătă, 6 decembrie, începând cu ora 13:00, fanii tenisului vor putea urmări următoarele partide: Tomas Machac - Adrian Mannarino, Casper Ruud - David Goffin, Ugo Humbert - Francisco Cerundolo și Alex De Minaur - Andrey Rublev.

Duminică, 7 decembrie, programul de joc va începe la ora 18:15, cu duelul Francisco Cerundolo - David Goffin. Andrey Rublev - Adrian Mannarino, Casper Ruud - Ugo Humbert și Alex De Minaur - Tomas Machac sunt ultimele trei partide ale programului.

