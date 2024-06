Fostul antrenor al Simonei Halep, Patrick Mouratoglou și-a arătat fața vulnerabilă în emisiunea Good Trouble, moderată de tenismenul Nick Kyrgios.

Francezul cu origini grecești a dezvăluit că a avut o frică teribilă de a vorbi cu oamenii, până la aproximativ 26 de ani, moment în care s-a hotărât că trebuie să lucreze mult la acest aspect pentru a-și alunga temerile.

Patrick Mouratoglou, un mizantrop până la 26 de ani

Mouratoglou a admis că a fost necăjit de copii, în școală, din cauza faptului că se ferea de orice interacțiune umană și prefera să rămână context în majoritatea contextelor.

„Eram mai mult decât tăcut. Îmi era frică să vorbesc cu oamenii și mă temeam de posibilitatea ca lumea să mă bage în seamă. Știam că aș fi înghețat și nu aș fi putut replica în vreun fel.

Am petrecut douăzeci de ani neputând să vorbesc cu oamenii. Într-o zi, am decis să mă schimb. E complicat; am făcut opt ani de psihoterapie. Mergeam săptămânal, dar nu puteam vorbi.

Mouratoglou și-a învins frica de a vorbi cu oamenii

E o lecție bună pentru oricine. Când te hotărăști să te schimbi și când faci lucruri în direcția corectă, viața ți se poate transforma radical.

M-am transformat dintr-un copil într-un bărbat, la 26 de ani. Ulterior, după ce ești încrezător și simți că poți să îți atingi obiectivele, ești pregătit pentru viață. Nu spun că e ușor, ci e multă muncă implicată,” a spus Mouratoglou, în interviul preluat de Kyrgios.

