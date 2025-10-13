Andrey Rublev (15 ATP) este principalul favorit la câștigarea Ultimate Tennis Showdown Hong Kong, un eveniment transmis în exclusivitate de VOYO.
Marți, 14 octombrie, începând cu ora 17:30, turneul din Hong Kong propune faza sferturilor de finală, în care cel mai bine clasat tenismen va fi Alex De Minaur - număr 7 ATP.
Campionul UTS Hong Kong va câștiga peste trei sute de mii de dolari
- 17:30 Cerundolo - Mannarino
- 18:30 Shang - Gasquet
- 19:30 De Minaur - Zhang
- 20:30 Rublev - Wong
Premiile puse în joc de Ultimate Tennis Showdown sunt amețitoare. Campionul UTS Hong Kong va încasa nu mai puțin de $305,700 pentru trei victorii consecutive obținute în două zile.
Finalistul învins va primi $175,700, pe când semifinaliștilor li se vor semna cecuri în valoare de $124,500.