Andrey Rublev (15 ATP) este principalul favorit la câștigarea Ultimate Tennis Showdown Hong Kong, un eveniment transmis în exclusivitate de VOYO.

Marți, 14 octombrie, începând cu ora 17:30, turneul din Hong Kong propune faza sferturilor de finală, în care cel mai bine clasat tenismen va fi Alex De Minaur - număr 7 ATP.

Campionul UTS Hong Kong va câștiga peste trei sute de mii de dolari

17:30 Cerundolo - Mannarino

18:30 Shang - Gasquet

19:30 De Minaur - Zhang

20:30 Rublev - Wong

Premiile puse în joc de Ultimate Tennis Showdown sunt amețitoare. Campionul UTS Hong Kong va încasa nu mai puțin de $305,700 pentru trei victorii consecutive obținute în două zile.

Finalistul învins va primi $175,700, pe când semifinaliștilor li se vor semna cecuri în valoare de $124,500.

