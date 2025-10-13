EXCLUSIV Mouratoglou împarte o gălăgie de bani între opt jucători. UTS Hong Kong, exclusiv pe VOYO

Mouratoglou împarte o gălăgie de bani între opt jucători. UTS Hong Kong, exclusiv pe VOYO
Ultimate Tennis Showdown aj﻿unge la Hong Kong. Evenimentul din 14-15 octombrie e transmis pe VOYO.

Andrey Rublev (15 ATP) este principalul favorit la câștigarea Ultimate Tennis Showdown Hong Kong, un eveniment transmis în exclusivitate de VOYO.

Marți, 14 octombrie, începând cu ora 17:30, turneul din Hong Kong propune faza sferturilor de finală, în care cel mai bine clasat tenismen va fi Alex De Minaur - număr 7 ATP.

Campionul UTS Hong Kong va câștiga peste trei sute de mii de dolari

  • 17:30 Cerundolo - Mannarino
  • 18:30 Shang - Gasquet
  • 19:30 De Minaur - Zhang
  • 20:30 Rublev - Wong

Premiile puse în joc de Ultimate Tennis Showdown sunt amețitoare. Campionul UTS Hong Kong va încasa nu mai puțin de $305,700 pentru trei victorii consecutive obținute în două zile.

Finalistul învins va primi $175,700, pe când semifinaliștilor li se vor semna cecuri în valoare de $124,500.

Tenis jucat în stilul baschetului: meciurile au patru sferturi a câte opt minute

Meciurile vor avea loc în Arena Kai Tak, care are o capacitate de 10,000 de locuri.

În circuitul UTS, punctele sunt numerotate în stilul tiebreak-urilor văzute în circuitul ATP, adică prin cifre arabe, fără formatul clasic al tenisului - 15, 30, 40.

În cadrul evenimentelor UTS, jucătorii nu se încălzesc înaintea startului partidelor, iar atingerea bandei fileului din servă nu aduce după sine repetarea serviciului.

Fiecare meci se joacă în patru sferturi a câte opt minute și timp suplimentar alocat, la nevoie, pentru formatul „moarte subită”, menit să rupă egalitatea.

