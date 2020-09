POVESTE HALUCINANTA cu Ilie Nastase si Donald Trump in prim-plan: cum au ajuns sa joace tenis in casa actualului presedinte al Americii

Ilie Nastase a povestit despre relatia de amicitie pe care a avut-o cu Donald Trump.

Ilie Nastase a demonstrat inca o data ca este un personaj aparte, cu povesti incredibile de viata. Primul numar 1 ATP din Era Open si-a amintit cum a fost laudat de actualul presedinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump pentru jocul sau ofensiv.

Mai mult decat atat, Ilie Nastase i-a onorat invitatiile lui Donald Trump de a juca tenis impreuna in Delray Beach, Florida, locatie unde Trump detinea un complex de terenuri de tenis in interiorul proprietatii sale.

"Inainte sa fie pasionat de golf, Donald Trump stia tot ce misca in tenis. L-am cunoscut la US Open, era fascinat de meciurile mele. Ulterior, la o intalnire la el acasa, in Florida, mi-a marturisit ca ii placeau cel mai mult urcarile mele la fileu si momentele cand ma certam cu arbitrul.

Ne-am imprietenit rapid si m-a invitat de multe ori la casa lui din Delray Beach, Florida, unde avea un mini-complex cu terenuri de tenis. Am jucat de cateva ori acolo, cu el, cu alte celebritati. Se descurca foarte bine," a relatat Ilie Nastase pentru Digi.