Tiriac i-a luat sortul murdar si i l-a SPALAT in timpul meciului! Dezvaluirile extraordinare ale unui campion URIAS! Ce a facut miliardarul

Boris Becker se afla in aceste zile la Bucuresti!

Fostul numar 1 mondial a vorbit despre amintirile pe care le are din perioada in care lucra cu Ion Tiriac, despre aprecierea pentru Simona Halep sau pasiunea pe care o avea in copilarie pentru geniul lui Nastase.

Becker si-a amintit si de un moment amuzant din perioada in care lucra cu Tiriac. Miliardarul roman a fost aproape ca un tata pentru Becker. In timpul unui meci, s-a ocupat inclusiv sa-i spele acestuia echipamentul murdar pentru a putea continua partida. Becker nu avea schimburi, iar Tiriac a reactionat imediat.

"E adevarat, da! Ion a fost antrenorul meu mai intai, apoi mi-a devenit manager. In relatia dintre jucator si antrenor faci multe lucruri care nu sunt pentru persoanele din exterior, inclusiv spalarea sortului sau racordarea rachetei. Ion Tiriac era un om de actiune", si-a amintit zambind Becker intr-un interviu acordat Eurosport.