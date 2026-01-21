GALERIE FOTO Faceți loc, înaintează Ruse! Calificată în turul trei la Melbourne, românca urcă accelerat în clasament: cui i-a dedicat victoria

Marcu Czentye
Gabriela Ruse, progres de peste treizeci de locuri în clasamentul WTA, în ultimele două luni.

Situație deosebită pentru Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA), în clasamentul WTA, la nici două luni distanță de la momentul în care cariera sa părea într-un moment de cumpănă.

Titlul cucerit în turneul ITF W75 de la Trnava, în noiembrie, a ajutat-o pe sportiva din București să urce, din afara top 100 WTA, până pe locul 83 mondial.

Salt uriaș, după ce, în noiembrie, Gabriela Ruse era clasată în afara top 100 WTA

Cu moralul crescut, Gabriela Ruse a ajuns la șase victorii, în primele opt partide jucate în 2026.

S-a calificat pe tablourile principale ale turneelor WTA 500 de la Brisbane și Adelaide, cu câte două succese în calificări, iar la Melbourne a legat două victorii care o propulsează, pentru prima oară în carieră, în turul trei al Openului Australian.

Gabriela Ruse, la 20 de locuri de cea mai înaltă clasare a carierei

Performanța de a le fi eliminat pe Dayana Yastremska (28 WTA) și pe Ajla Tomljanovic (78 WTA) înseamnă pentru poziția Gabrielei Ruse în clasamentul mondial o îmbunătățire cu opt locuri, care o conduce pe locul 71, în clasamentul provizoriu.

Prin această mutare, Gabriela Ruse se apropie la douăzeci de locuri de cea mai înaltă clasare a carierei, poziția 51, ocupată în mai 2022.

Ruse a dedicat victoria echipei, dar și fanilor români din tribune

Gabriela Ruse nu a întârziat să mulțumească echipei, imediat după succesul carierei, la Melbourne, privind spre antrenorul Andrei Cociașu.

„Anul trecut am avut un meci dur cu Madison Keys, în turul doi, iar azi mi-am spus că asta e ziua mea,” a adăugat Gabriela Ruse, care a încântat publicul australian cu încrederea sa.

„Am încercat să rămân agresivă, optimistă. Vreau să îi mulțumesc echipei, sunt oameni speciali în loja mea, dar vreau să le mulțumesc și fanilor români,” a declarat Gabriela Ruse, în interviul oferit pe teren, după încheierea jocului câștigat, scor 6-4, 6-4, în detrimentul australiencei Ajla Tomljanovic.

