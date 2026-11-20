Carlos Alcaraz (23 de ani, 3 ATP) a încheiat faza grupelor Turneului Campionilor cu victorii pe linie.

Tenismenul din Murcia l-a învins pe Flavio Cobolli, în ultima etapă, scor 6-4, 6-1, consemând un debut cu eșecuri fără întrerupere pentru reprezentantul gazdelor.

Carlos Alcaraz, 6-0 la seturi în grupele Turneului Campionilor

Rămasă fără Jannik Sinner, accidentat, Italia nu a găsit motive de bucurie în grupele actualei ediții, un contrast puternic cu ediția anterioară, în care Sinner a reușit să iasă campion chiar fără set pierdut, în urma unei finale în care a ieșit superior tocmai rivalului Alcaraz.

Fără manșă pierdută este Carlos Alcaraz, un an mai târziu, la finalul grupelor. Spaniolul privește în urmă și vede trei victorii în minimum de seturi cu Frances Tiafoe, Daniil Medvedev și Flavio Cobolli, iar, în viitorul apropiat i se arată o semifinală cu Ben Shelton, în reeditarea finalei de la Paris-Bercy.

Sâmbătă, de la ora 15:00, Alcaraz speră să mai depășească o dată problemele fizice care nu i-au dat prea multă liniște pe durata ultimelor zile, în care s-a supus unei examinări RMN pentru ca medicii să stabilească dacă poate continua sau nu Turneul Campionilor.

