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Gabi Tamaș a fost protagonist într-un scandal în noapte dintre 17 și 18 noiembrie, când s-a încăierat cu alți doi bărbați. Fostul internațional a fost dus la secția de poliție, după ce a refuzat să coopereze cu agenții. Ulterior a fost și reținut pentru 24 de ore.

Costel Pantilimon surprinde după incidentul în care este implicat Gabi Tamaș

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de vineri, 20 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Costel Pantilimon și Bogdan Lobonț.

Întrebat despre situația lui Gabi Tamaș, Costel Pantilimon a transmis că acesta ar trebui să fie mult mai atent de ipostazele în care se pune, în condițiile în care este persoană publică și orice eveniment este mai amplificat.

În ciuda acestui fapt, fostul portar susține că Gabi Tamaș nu este singura persoană publică care are un astfel de comportament, însă, din cauză că nu îi pasă de percepția publică, el iese mai mult în evidență.

Deși e conștient că fostul său coleg nu este la primul eveniment de genul, amintind astfel de episodul când o ușă din bloc a fost ruptă, Costel Pantilimon a expus că nu va vorbi niciodată negativ despre Gabi Tamaș.

„Gabi are un dar aparte să se lipească la situații de acest gen. Sunt convins că nu e singurul care are astfel de momente, de ieșiri. Fiecare își aranjează viața într-un anumit fel. Problema lui e că, într-un fel sau altul, trebuie să înțeleagă că e persoană publică. Vrea, nu vrea, e persoană publică! Orice ar face, e înzecită în spațiul media. Nu cred că are nevoie de astfel de situații.

Noi îl știm, am fost colegi, el e un băiat bun, extraordinar, foarte inteligent. Nu ai de ce să spui că nu îl duce capul. Nu! Pur și simplu trebuie să fii atent la imaginea ta. Toată lumea face lucrurile astea! Sunt convins că sunt și alte persoane publice care fac astfel de lucruri, doar că le fac într-un cadru mult mai restrâns și nu ajung în spațiul media. Îmi pare rău că ajunge în astfel de ipostaze. E greu!

Îmi aduc aminte de imaginile cu ușa spartă din bloc. Are foarte multe lucruri la activ și nu îi fac cinste lui. E un bărbat matur, părinte, fost sportiv de performanță. Sunt convins că are capacitatea necesară în ce punct se află. Mai departe... Noi, din spate, putem doar să privim și să ne dăm decent cu părerea. E clar, din punctul nostru de vedere, nu o să vină nimic negativ. Nu o să spunem niciodată ceva negativ. El are ghinionul să fie mai mediatizat”, a declarat Costel Pantilimon la VOYO SPORT LIVE.