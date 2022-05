Patrick Mouratoglou dezvăluie cum și de ce a ajuns să o antreneze pe Simona Halep

Antrenorul francez Patrick Mouratoglou (51 de ani) e omul care încearcă să scoată cea mai bună versiune din Simona Halep. Dubla campioană în turneele de Grand Slam s-a calificat ieri în turul al doilea la Roma după o evoluție entuziasmantă în meciul cu Alize Cornet, după ce făcuse un turneu concludent și la Madrid, unde a fost eliminată de Ons Jabeur, în sferturi.

Lumea tenisului a fost surprinsă în momentul în care Mouratoglou și Halep au anunțat, concomitent, noul parteneriat. Tehnicianul cu o academie renumită în Franța colaborase un deceniu cu Serena Williams, iar constănțeanca era încă în căutări în privința unui antrneor.

Mouratoglou, pe când era adversar al Simonei Halep

"Probabil că aveam mai multe opțiuni, dar nu mai eram pe “piață” de zece ani, pentru că am lucrat cu Serena Williams. M-am gândit, am luat legătura cu Simona și m-am gândit “Mi-aș dori să lucrez mai mult cu altă jucătoare decât cu ea?”. Răspunsul a fost că n-am găsit nicio altă jucătoare. Ulterior, n-a mai fost nicio discuție, pentru că nu voiam să mai fiu antrenor liber și nu am crezut că voi găsi o altă jucătoare încântătoare precum Simona.

Când era o adversară, am admirat-o foarte mult pe Simona. Era foarte greu de învins, datorită deplasării ei pe teren și datorită constanței în joc. Când Serena a jucat împotriva ei, știam că dacă nivelul de concentrare al Serenei scade foarte puțin, va avea imediat probleme. Simona a știut să-și utilizeze calitățile la maximum, nu mulți jucători pot reuși asta. Asta spune multe despre mentalitatea ei și despre conduita ei profesională", a declarat Patrick Mouratoglou, potrivit digisport.ro.

Simona Halep, în turul al doilea la Roma

Simona Halep, locul 21 WTA, a învins-o, luni, cu scorul de 6-4, 6-4, pe franţuzoaica Alize Cornet, locul 39 WTA, în turul I al turneului de la Roma.

Halep va evolua în manşa a doua cu americanca Danielle Collins, locul 9 WTA şi cap de serie numărul 7, scorul întâlnirilor directe fiind 1-1. Calificarea în această fază este recompensată cu un premiu de 13.176 de euro şi cu 60 de puncte WTA.

Simona Halep a câştigat ediţia din 2020 a turneului de la Roma, iar anul trecut a părăsit competiţia în turul al doilea, după ce a suferit o accidentare gravă la gamba stângă, care a privat-o de cea mai mare parte a sezonului. Ea mai are două finale pierdute în capitala Italiei, în 2017 şi 2018, ambele în faţa Elinei Svitolina din Ucraina.

VIDEO cu Andrei Pavel, fost antrenor al Simonei Halep