Paula Badosa, zguduită de forța Simonei Halep: spanioloaica a recunoscut că eșecul dur de la Madrid a afectat-o sever

Înfrângerea suferită de Paula Badosa (3 WTA) în meciul cu Simona Halep, din turul secund al întrecerii WTA 1000 de la Madrid a afectat-o pe jucătoarea iberică mai mult decât s-ar fi așteptat.

În condițiile în care Iga Swiatek s-a retras din turneu, Badosa a devenit principala favorită la câștigarea trofeului, iar calculele hârtiei au exercitat multă presiune asupra sa.

Paula Badosa, număr 3 WTA: „Mi-a fost foarte dificil să trec peste acel eșec.”

Preferata gazdelor a reușit să câștige doar 4 game-uri împotriva Simonei Halep, într-un test care i-a zguduit încrederea de sine și forța mentală cu care va aborda partea finală a sezonului de zgură.

„Dacă e să fiu sinceră, a fost foarte dificil să depășesc momentul înfrângerii. Am jucat mai multe turnee în care nu m-am simțit prea confortabil și mi-e complicat să gestionez presiunea pe care am simțit-o atunci când am fost principala favorită la câștigarea trofeului.

Simona a jucat foarte bine și a fost câștigătoarea meritată a acelui meci. După încheierea lui, mi-am luat câteva zile de pauză pentru a mă detașa de acel eșec. Acum mă simt foarte bine și vreau să continui să muncesc din greu,” a declarat Paula Badosa, într-o conferință de presă organizată la Roma, înaintea începerii turneului WTA 1000, notează Punto de break.

Paula Badosa va debuta miercuri, 11 mai, în turneul WTA din capitala Italiei, împotriva bielorusei Aliaksandra Sasnovich.