VIDEO EXCLUSIV Pățanie halucinantă, cu Victor Hănescu: antrenorul său dezvăluie ce au trăit, din cauza unui sârb, pe terenul central

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Firicel Tomai aduce aminte de un moment rarisim pe care l-a trăit alături de Victor Hănescu, în Austria.

TAGS:
Nenad ZimonjicTenis ATPVictor HanescuPoveștile sport.ro
Din articol

Victor Hănescu a fost număr 26 ATP, sfertfinalist în turneul de la Roland Garros, dar și câștigător de turneu, în circuitul de elită al tenisului masculin.

În 2008, pe zgura de la Gstaad, Elveția, a semnat performanța de a ridica deasupra capului un trofeu ATP, iar rezultatul a fost atins, surprinzător, în absența antrenorului pe care l-a avut, în acea vreme, Firicel Tomai.

Victor Hănescu, titlu câștigat la Gstaad și victorie cu Rafael Nadal, fără antrenorul Firicel Tomai

Nu a fost singura mare victorie semnată de Victor Hănescu fără antrenorul Firicel Tomai, în lojă. L-a învins pe Rafael Nadal, în calificările turneului ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, în 2004.

Când a fost pus să aleagă una dintre prestațiile mari avute de Victor Hănescu împotriva unui „titan” al tenisului, Firicel Tomai a replicat fără ezitare: „Cu Rafael Nadal, la Paris, când l-a și învins, pe hard. Eu, la acel meci, nu am fost, am avut examen la kinetoterapie.

L-a bătut pe Nadal fără mine și mă bucură. La un moment dat, după ce Victor s-a maturizat, eram acasă, făceam studiile în kinetoterapie, terminasem ANEFS și aveam mai multe de făcut.

Tomai s-a bucurat să îl vadă pe Hănescu răspunzând bine la responsabilizare suplimentară

Îl trimiteam pe Victor la turnee, din când în când, singur sau cu prietena. Îl ajuta să conștientizeze, să se maturizeze.

Când ești cu antrenor la turneu, antrenorul se ocupă de terenuri, de toate mărunțișurile, iar jucătorul se poate concentra doar la joc.

În absența antrenorului, observi cât de multe lucruri mai sunt de făcut, iar, atunci, apreciezi altfel liniștea pe care o ai cu antrenor. Victor și la Gstaad a câștigat fără mine,” afirmă, în exclusivitate pentru Sport.ro, Firicel Tomai, cu mândria antrenorului care își vede elevul reușind chiar să îl depășească.

Publicitate

Pățanie rarisimă, în circuitul ATP

Până la titlul de la Gstaad, cu patru ani înainte, Victor Hănescu a jucat singura întâlnire directă pe care a avut-o cu sârbul Nenad Zimonjic, fost dublist număr unu mondial care, în proba individuală, nu a urcat mai sus de poziția 176 ATP.

În optimile turneului ATP de la Sankt Polten, Austria, din 2004, Hănescu s-a impus cu lejeritate, scor 6-2, 6-2.

Momentul uluitor, trăit de Hănescu, povestit în exclusivitate la Poveștile Sport.ro

Dar scorul nu trădează tensiunea care l-a străbătut pe Zimonjic, de-a lungul partidei. În exclusivitate pentru Sport.ro, Firicel Tomai a amintit derapajul comportamental avut de jucătorul din Serbia: „În turul unu, Zimonijic îl bate pe Agassi. Joacă Victor cu Zimonjic, în turul doi și îl bate Victor, conduce. Zimonjic a și făcut dublu cu Mergea, ulterior, după mai mulți ani.

Era foarte nervos: ne înjura... pe Victor, nu pe mine, personal, dar a înjurat, cu români, cu 'curva', cuvintele lor. La un moment dat, făcuse un atac, Victor l-a pasat, iar el se întoarce, își dă jos șortul și chilotul și a ripostat, ca atare: ne-a arătat fundul. Așa a fost în momentul ăla. Nu era foarte multă lume, dar era meci oficial, tur doi la Sankt Polten, pe terenul central. A fost o fază mișto,” își aduce aminte, râzând, Firicel Tomai, fostul antrenor al lui Victor Hănescu și al Simonei Halep.

Urmărește episodul integral al emisiunii Poveștile Sport.ro cu Firicel Tomai, antrenorul care a transformat-o pe Simona Halep în jucătoare de top 40 mondial. Alături de Tomai, Halep a urcat din afara top 300 WTA până pe locul 32 al ierarhiei lumii.

Victor Hănescu

  • Hanescu monfils shakehand
×
Hanescu s-a calificat in turul doi!
Hanescu eliminat in turul doi la Roland Garros
Perechea Hanescu/Cerretani, eliminata de la Wimbledon!
Exclusiv, Hanescu: "Epoca Federer s-a terminat"
Hanescu, in finala la Gstaad!
Hanescu zboara de la Wimbledon
Hanescu a castigat finala de la Gstaad!
Hanescu: "E un vis devenit realitate"
Hanescu castiga proba de dublu la Kitzbuhel!
Hanescu in sferuri la Kitzbuhel!
Hanescu in semifinale la Kitzbuhel!
Victor Hanescu a ratat finala de la Kitzbuhel
Hanescu pe 51!
Hanescu, in turul doi al turneului olimpic de tenis!
Hanescu, in primii 50 in clasamentul ATP!
Hanescu, stop in turul doi de la Metz
Hanescu, inca doua pozitii in clasamentul ATP
Hanescu, eliminat in optimi de Monfils!
Hanescu va juca cu Gael Monfils in turul II la JO!
Hanescu eliminat in turul 2 la US Open
Pereche Hanescu/Cerretani, eliminata din primul tur la BCR Open!
Hanescu, in turul doi al calificarilor pentru Madrid
SOC! Hanescu s-a retras la 6-7, 7-6, 3-1 pentru Djokovic! Comenteaza aici
Hanescu joaca cu distrugatorul Djokovic! Ce sanse are? Comenteaza aici!
Hanescu, in semifinale la Sankt Petersburg
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
ULTIMELE STIRI
Ce n-a văzut Parisul! PSG – Bayern, meci demențial, a oferit o premieră incredibilă
Cine a fost omul semifinalei PSG - Bayern Munchen 5-4! Fiecare a văzut alt meci
„Profa” Samara și-a scos colegii la lecția de cultură britanică!
Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!
Salah a decis cu cine semnează! Premier League, exclusiv pe VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”

S-a decis prima plecare a verii de la Inter: "Chivu nu crede că e potrivit stilului său de joc"

FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"

Recomandarile redactiei
Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!
Ce n-a văzut Parisul! PSG – Bayern, meci demențial, a oferit o premieră incredibilă
Cine a fost omul semifinalei PSG - Bayern Munchen 5-4! Fiecare a văzut alt meci
Salah a decis cu cine semnează! Premier League, exclusiv pe VOYO
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”
Alte subiecte de interes
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Hănescu se pregătește să adauge un român pe lista selectă a câștigătorilor de trofee Tennis Europe, alături de Halep, Nadal sau Djokovic
Nadal nu l-a uitat pe Hănescu. Ce s-a întâmplat când fostul nr.26 ATP a ajuns în Spania
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
CITESTE SI
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!