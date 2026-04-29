Victor Hănescu a fost număr 26 ATP, sfertfinalist în turneul de la Roland Garros, dar și câștigător de turneu, în circuitul de elită al tenisului masculin.

În 2008, pe zgura de la Gstaad, Elveția, a semnat performanța de a ridica deasupra capului un trofeu ATP, iar rezultatul a fost atins, surprinzător, în absența antrenorului pe care l-a avut, în acea vreme, Firicel Tomai.

Victor Hănescu, titlu câștigat la Gstaad și victorie cu Rafael Nadal, fără antrenorul Firicel Tomai

Nu a fost singura mare victorie semnată de Victor Hănescu fără antrenorul Firicel Tomai, în lojă. L-a învins pe Rafael Nadal, în calificările turneului ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, în 2004.

Când a fost pus să aleagă una dintre prestațiile mari avute de Victor Hănescu împotriva unui „titan” al tenisului, Firicel Tomai a replicat fără ezitare: „Cu Rafael Nadal, la Paris, când l-a și învins, pe hard. Eu, la acel meci, nu am fost, am avut examen la kinetoterapie.

L-a bătut pe Nadal fără mine și mă bucură. La un moment dat, după ce Victor s-a maturizat, eram acasă, făceam studiile în kinetoterapie, terminasem ANEFS și aveam mai multe de făcut.

Tomai s-a bucurat să îl vadă pe Hănescu răspunzând bine la responsabilizare suplimentară

Îl trimiteam pe Victor la turnee, din când în când, singur sau cu prietena. Îl ajuta să conștientizeze, să se maturizeze.

Când ești cu antrenor la turneu, antrenorul se ocupă de terenuri, de toate mărunțișurile, iar jucătorul se poate concentra doar la joc.

În absența antrenorului, observi cât de multe lucruri mai sunt de făcut, iar, atunci, apreciezi altfel liniștea pe care o ai cu antrenor. Victor și la Gstaad a câștigat fără mine,” afirmă, în exclusivitate pentru Sport.ro, Firicel Tomai, cu mândria antrenorului care își vede elevul reușind chiar să îl depășească.