Mereu ne-a purtat noroc: tenisul românesc, pe cale să retrăiască o victorie uriașă, după turneul de la Madrid
Marcu Czentye
Turneul WTA 1000 de la Madrid a adus multe bucurii tenisului românesc, iar ediția 2026 poate să producă o surpriză plăcută nebănuită.

Sorana Cîrstea (36 de ani, 26 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, 33 WTA), cele mai în formă jucătoare de tenis ale României au fost oprite în faza șaisprezecimilor de finală ale competiției din capitala Spaniei.

Cu Simona Halep campioană pe zgura de la Madrid, în 2016 și în 2017, dar și cu recentul succes conturat de Sorana Cîrstea, în proba de dublu, în 2025, România a trăit mai multe momente extraordinare, cu ocazia acestei întreceri, între care și un sfert de finală jucat între Simona Halep și Irina Begu, în ediția din urmă cu zece ani.

România, „predestinată” să aibă încă o dată două jucătoare în top 30 WTA

Chiar dacă turneul s-a terminat pentru reprezentantele țării noastre, finalul brusc, în care am simțit că Sorana Cîrstea ar fi putut obține mai mult din confruntarea cu a treia jucătoare a lumii, Cori Gauff, iar Jaqueline Cristian și-a arătat abilitatea, în setul secund al partidei cu Aryna Sabalenka, finalul competiției poate aduce vești nebănuit de plăcute pentru tenisul românesc.

Configurația actuală a clasamentului WTA o vede pe Sorana Cîrstea rămânând fermă pe poziția 26 a ierarhiei mondiale, pe când Jaqueline Cristian avansează patru locuri și este programată să intre, în premieră, în top 30 WTA.

Cu locul din prezent, 33, drept cea mai înaltă clasare a carierei, Jaqueline Cristian urmează să își îmbunătățească recordul personal, în cazul în care jocul rezultatelor nu va schimba situația, în zilele următoare.

Cîrstea-Cristian se poate înscrie pe lista combinațiilor câștigătoare: Halep-Cîrstea, Halep-Begu și Halep-Buzărnescu

Mai mult, sunt șanse considerabile ca Jaqueline Cristian să nu cedeze mai mult de o poziție în acest clasament actualizat, prin urmare țara noastră poate visa să trăiască, din nou, realitatea plăcută de a avea două jucătoare în top 30 WTA.

Rezultatul ar aduce aminte de anul 2013, când, în luna august, Sorana Cîrstea ocupa locul 21 WTA, iar Simona Halep, locul 22.

În august 2016, Irina Begu se situa pe locul 22, iar Simona Halep, pe a treia poziție în clasamentul WTA, pe când, cinci veri mai târziu, în august 2018, Mihaela Buzărnescu se clasa pe poziția 20 în lume, pe când Simona Halep domina clasamentul mondial.

